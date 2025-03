Le site israélien Ynet a affirmé que des législateurs démocrates américains ont soumis une nouvelle proposition de loi dans l’État de New York, qui interdit de hisser les drapeaux et les symboles des groupes de la Résistance telles que le Hamas et le Hezbollah, sous peine de 4 ans de prison.

Le site indique que les législateurs cherchent à ajouter ces drapeaux et symboles à la loi qui « interdit la levée de symboles tels que la croix gammée et d’autres symboles racistes dans des contextes de harcèlement ou de menace ».

Cela fait suite à une augmentation des activités au cours desquelles les manifestants contre « Israël » portaient des drapeaux du Hamas et du Hezbollah.

Les États-Unis ont été témoins de manifestations anti-israéliennes pendant leur guerre génocidaire contre Gaza.

À New York notamment, des protestataires ont manifesté dans plusieurs universités en solidarité avec Gaza.

Les manifestations en soutien à Gaza et contre l’agression israélienne ont généralement eu lieu dans les universités américaines et ont donné lieu dans la plupart des cas à des affrontements avec la police, sans parler de l’arrestation de dizaines d’étudiants.

Lors de sa campagne électorale, le président américain Donald Trump avait promis d’écraser les manifestations pro-palestiniennes dans les universités américaines.