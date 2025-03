Dans une interview accordée à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen, le ministre libanais des Affaires étrangères Youssef Raji a nié l’existence de tout accord concernant la poursuite de l’occupation israélienne des terres libanaises.

Raji a ajouté aujourd’hui mercredi que nous n’avons aucune connaissance de l’existence d’une telle prétendue entente, et je n’en ai pas été informé.

Hier, le site américain Axios a publié que le gouvernement libanais avait officiellement annoncé qu’il s’opposait à toute présence « d’Israël » en aucun point du sud du Liban.

Cependant, des responsables américains et israéliens ont affirmé, dans leurs déclarations sur le site Axios, qu’il existe un accord implicite entre « Israël », les Etats-Unis et le Liban selon lequel la présence militaire israélienne se poursuivra, pendant des semaines ou des mois, dans le sud du Liban jusqu’à ce que l’armée libanaise achève son contrôle sur cette région « .

L’occupation poursuit ses violations du cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre 2024, à travers des attaques contre des citoyens et des bombardements dans le sud et la Bekaa, tout en restant dans 5 points libanais (la colline d’Awaidah, Jabal Balat, la colline de Labouneh, la colline d’Al-Azziyah et la colline d’Al-Hamams) , refusant de s’en retirer.

Source: Médias