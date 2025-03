Une frappe aérienne israélienne a tué le samedi 15 mars au moins neuf secouristes et en a blessé plusieurs autres dans le nord de Gaza , alors que le cessez-le-feu avec le Hamas est toujours en vigueur, a rapporté CNN le 15 mars.

Le ministère de la Santé de Gaza a confirmé que neuf personnes ont été tuées et plusieurs grièvement blessées lors de la frappe dans la ville de Beit Lahia.

Parmi les morts figurent trois membres d’une équipe de journalistes qui documentaient les opérations de secours humanitaire à Gaza, selon le Centre palestinien pour la Protection des Journalistes.

Mahmoud Louay Atiya a déclaré à CNN qu’il a sorti des victimes d’une voiture en feu et a essayé d’éteindre le feu à l’aide de bouteilles d’eau.

“J’ai aidé deux personnes : l’une que j’ai sortie était déjà morte, et l’autre était blessée et encore en vie. J’ai réussi à sortir plusieurs corps. On ne pouvait pas compter sur les ambulances ou les camions de pompiers”, a-t-il confié.

“L’occupant [Israël] a commis un horrible massacre dans le nord de la bande de Gaza en attaquant un groupe de journalistes et de travailleurs humanitaires, en violation flagrante de l’accord de cessez-le-feu”, a déclaré le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, dans un communiqué.

L’armée d’occupation israélienne a affirmé que la frappe aérienne ciblait deux “terroristes” qui “faisaient fonctionner un drone représentant une menace pour les troupes de l’armée israélienne”.

“Plus tard, un certain nombre de terroristes supplémentaire ont récupéré le matériel d’exploitation du drone et sont montés dans un véhicule. L’armée israélienne les a bombardés”, a ajouté l’armée.

Le Bureau des médias du gouvernement de Gaza a rejeté l’affirmation de l’armée israélienne.

“Nous confirmons que l’équipe visée était exclusivement composée de civils et qu’elle travaillait dans une zone où se trouve un centre d’hébergement, effectuant une tâche de documentation médiatique pour une organisation caritative. Ils ne se trouvaient pas dans une zone interdite ou présentant un danger pour l’armée d’occupation”, a-t-il écrit, notant qu’Israël a tué 150 Palestiniens à Gaza depuis le début du cessez-le-feu en janvier.

Vendredi, une autre frappe de drone israélien a tué quatre jeunes garçons palestiniens, dont deux frères, qui cherchaient du bois de chauffage, a rapporté NBC News.

Les corps des deux frères, Mahmoud Alerfan, 15 ans, et Yusuf Alerfan, 13 ans, ont été ramenés à leur mère sur une charrette en bois.

“Deux, les deux en une journée” a crié leur mère Oum Mahmoud quand elle a vu les corps.

Deux de leurs amis, Malik Althatha, 13 ans, et Salim Hasnin, 15 ans, qui les avaient rejoints pour ramasser du bois de chauffage, ont également été tués.

La guerre d’Israël contre Gaza a tué plus de 55 000 Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants, depuis octobre 2023.

Malgré les négociations de cessez-le-feu en cours, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et d’autres ministres du gouvernement israélien font pression pour la reprise des hostilités. En Israël, nombreux sont ceux qui exigent que les plus de 2 millions d’habitants de Gaza soient expulsés pour faire place aux colons juifs qui cherchent à coloniser la bande de Gaza.

Sources : The Cradle ; traduit par Spirit Of Free Speech !