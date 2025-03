13 Israéliens au moins ont été blessés pendant qu’ils accouraient vers les abris lors d’une attaque yéménite qui a visé à l’aube de ce jeudi l’aéroport de Ben Gourion.

Le porte-parole des forces de Sanaa le général Yahia Saree a revendiqué le tir d’un missile balistique hypersonique de type Palestine 2, vers 4 heures, contre cet aéroport proche de Tel Aviv. L’armée d’occupation a dit l’avoir intercepté. La chaine israélienne 14 a indiqué qu’il a été intercepté au-dessus de l’Arabie saoudite mais la chaine 12 a assuré qu’il a survolé « les territoires israéliens » avant d’être abattu.

Les médias israéliens ont fait état de 13 blessés parmi les Israéliens pendant leur course vers les abris fortifiés de Tel Aviv où les sirènes d’alerte ont retenti, semant la panique. Le site d’information Walla a rapporté que près de deux millions d’Israéliens ont fui vers les abris.

Dans l’aéroport de Ben Gourion, des activités et des vols ont été suspendus. Un avion en provenance de Londres s’est vu contraint de ne pas atterrir sur l’aérodrome et de changer son trajet.

L’attaque yéménite est la deuxième du genre depuis la reprise des frappes israéliennes meurtrières contre la bande de Gaza qui ont fait plus de 700 martyrs palestiniens cette semaine, dont 70 depuis l’aube de ce jeudi. Dans la première attaque mardi soir, les forces de Sanaa avaient revendiqué un tir de missile Palestine sur la base aérienne Nevatim.

Le mardi dernier, ces dernières se sont engagées à élargir le périmètre de leurs attaques et à les intensifier si l’offensive israélienne contre la bande de Gaza se poursuit.

Dans son communiqué télévisé, Saree a rappelé que les forces yéménites attaquent régulièrement le porte-avions américain USS Harry Truman et plusieurs navires de guerre en mer Rouge, via des missiles balistiques, des tirs de drones et de missiles ailés, depuis que les Etats-Unis, principal soutien d’Israël, ont lancé des raids contre le Yémen pour dissuader les forces de Sanaa de leur soutien au peuple palestinien.

« L’ennemi américain ne parviendra pas à empêcher le Yémen de cibler l’ennemi israélien en réponse à ses massacres contre nos frères à Gaza. L’intensification des raids aériens et le lancement de nouveaux raids ne dissuaderont pas le Yémen et les Yéménites de remplir leur devoir religieux et moral envers le peuple palestinien opprimé », a assuré Yahia Saree.

Source: Médias