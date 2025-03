L’armée israélienne a exécuté neuf urgentistes palestiniens et tué un bénévole de la World Central Kitchen.

Les 9 médecins étaient portés disparus depuis cinq jours après la progression de l’armée israélienne dans l’ouest de Rafah. Leur sort restait inconnu jusqu’à ce que des équipes de secours, coordonnées avec la Croix-Rouge, pénètrent dans la zone. Elles ont découvert que les soldats israéliens ont exécuté les médecins disparus et les ont enterrés près de la caserne. Les soldats ont également détruit toutes les ambulances du Croissant-Rouge palestinien et de la Protection civile sur le site.

Le Croissant-Rouge palestinien a signalé la disparition des urgentistes depuis plusieurs jours. Lundi, l’organisation a perdu le contact avec quatre ambulances durant une mission de sauvetage dans le quartier de Tel Sultan, à Rafah. L’armée israélienne a attaqué les véhicules, puis a encerclé la zone, coupant toute communication, alors que des exécutions de masse étaient signalées dans le secteur.

Le Croissant-Rouge a exprimé les plus vives inquiétudes pour la sécurité de ses équipes et a tenu Israël pour entièrement responsable. Il a appelé à une intervention internationale urgente pour permettre aux équipes de secours d’entrer à Tel Sultan afin de localiser les médecins disparus. Cependant, toutes les tentatives des organisations internationales ont échoué en raison des restrictions imposées par Israël.

Depuis le début du génocide, Israël a tué 19 médecins palestiniens alors qu’ils étaient en mission humanitaire.

Un bénévole de la WCK tué

Par ailleurs, la World Central Kitchen a confirmé qu’un de ses bénévoles à Gaza a été tué après qu’un raid israélien a frappé la zone près de l’une de ses cuisines durant la distribution de repas jeudi.

L’attaque a également fait six blessés alors que les bombardements incessants d’Israël continuent de paralyser les opérations humanitaires dans le territoire assiégé.

“Jalal a été assassiné et six autres personnes ont été blessées”, a déclaré WCK.

“Nous continuerons à soutenir les cantines communautaires dans toute la région et à faire fonctionner nos cuisines de campagne dans la mesure du possible, en fonction des évaluations quotidiennes”, a ajouté le groupe, fondé par le célèbre chef José Andrés. “Nous espérons que la paix sera rétablie pour tous et qu’un cessez-le-feu durable sera conclu”.

Andrés a republié le message en ajoutant :

“Les habitants de Gaza doivent pouvoir connaître un avenir sans attaques israéliennes contre les civils, les humanitaires, les enfants… tout comme le peuple d’Israël mérite de vivre sans crainte des attaques du Hamas. Assez… Construisons la paix… libérons les otages, rétablissons le cessez-le-feu et la libre circulation de l’aide humanitaire… et espérons en des lendemains meilleurs”.

La frappe de cette semaine est survenue moins d’un an après qu’une frappe israélienne a tué sept bénévoles de World Vision le 1er avril 2024.

Il y a environ une semaine, l’ONU a confirmé qu’un de ses travailleurs humanitaires internationaux a été tué par un “engin explosif” au centre d’hébergement de l’ONU dans le centre de Gaza, et que cinq autres ont été blessés. Le ministère palestinien de la Santé à Gaza a imputé l’attaque à l’armée israélienne, ce que l’armée a nié, affirmant ne pas avoir procédé à une frappe aérienne à proximité du centre d’accueil. Cependant, une enquête de CNN a révélé l’implication d’Israël dans l’attaque, confirmant que les fragments d’armes trouvés sur les lieux correspondent au M339, un obus de char israélien.

La situation des travailleurs humanitaires à Gaza continue de se détériorer. Farhan Haq, porte-parole du Secrétaire général des Nations unies, a confirmé qu’au moins 280 membres du personnel de l’ONU ont été tués à Gaza depuis le début du génocide israélien le 7 octobre 2023.

Depuis le 18 mars, Israël a intensifié ses frappes aériennes sur Gaza, tuant et blessant des centaines de personnes. Malgré un accord de cessez-le-feu négocié en janvier, Israël a repris ses attaques, accentuant encore les souffrances des civils.

L’assaut en cours sur Gaza, soutenu par les États-Unis et l’Europe, a fait plus de 164 000 victimes palestiniennes, dont des milliers de disparus. La plupart des victimes sont des femmes et des enfants.

Sources: Quds News Network ; traduit par Spirit Of Free Speech