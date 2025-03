L’armée d’occupation israélienne a tué au moins 76 palestiniens depuis l’aube du dimanche dans des raids qui ont spécifiquement visé la région de Khan Younes au sud de la bande de Gaza.

آثار الدمار الكبير الذي أحدثه قصف الاحتلال لمنزل عائلة مقداد غربي خانيونس وارتقاء إصابة عدد منهم، فجر اليوم. pic.twitter.com/6okyEwx42b — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 31, 2025

Une famille entière a été décimée dans un bombardement sur un camp de déplacés sur Khan Younes, 9 palestiniens ont succombé en martyrs dans le pilonnage d’un appartement dans la ville de Hamad au nord de Khan Younes et 6 dans le bombardement d’une maison dans la région Jouret al-Lot dans la ville de Khan Younes, selon les médias palestiniens.

Le Hamas a condamné « le bombardement continu pendant les fêtes de l’Aid al-Fitr » estimant que « l’impunité et l’impuissance de la communauté internationale incitent le criminel de guerre Netanyahu a dénigrer les lois internationales ».

Il a appelé les « peuples libres » à prendre des mesures immédiates et à organiser des événements pour obliger les gouvernements à faire pression sur Israël pour qu’il cesse son agression contre Gaza et la Cisjordanie. Le Hamas a également appelé la communauté internationale à faire pression sur l’occupation pour qu’elle mette fin à son agression, revienne à l’accord et autorise les échanges de prisonniers.

Selon le correspondant d’al-Manar, le fête de la fin du mois de Ramadan a été célébrée cette année dans la tristesse et la détresse alors que se poursuit le génocide du peuple palestinien dans la bande de Gaza qui en plus des raids meurtriers souffre d’une pénurie grave des produits alimentaires, des médicaments et d’autres moyens de subsistance.

Selon les dernières statistiques, le bilan des morts et des blessés depuis le 18 mars a atteint 921 et 2.054, portant le nombre total de martyrs et de blessés depuis le début de l’agression le 7 octobre 2023 à 50.277 martyrs et 114.095 blessés.