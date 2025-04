Les autorités allemandes ont décidé d’expulser quatre résidents étrangers, dont des citoyens de l’UE, qui ont participé à Berlin à une manifestation de soutien à la Palestine.

Selon The Intercept, les autorités de l’immigration ont émis des ordres d’expulsion en vertu de la loi allemande sur l’immigration contre quatre personnes possédant la nationalité américaine, irlandaise et polonaise. Les résidents ont été invités à quitter le pays avant le 21 avril et seront expulsés de force s’ils restent après cette date.

Ils ont été accusés d’avoir endommagé des biens, décrit la police comme des fascistes, participé à des manifestations sur des campus universitaires et d’avoir lancé des slogans interdits.

Selon le site web, la décision d’expulsion avait été prise « sur la base de pressions politiques » indiquant que les personnes concernées « n’avaient pas encore été condamnées pour un quelconque crime ».

Un haut fonctionnaire du département de l’immigration de Berlin « a exprimé ses inquiétudes quant à l’expulsion de ces individus », expliquant que « la révocation de la liberté de voyager pour les citoyens européens n’a pas de base juridique suffisante » et que l’expulsion de ces individus « serait illégale ».

Selon les médias allemands, une plainte contre la décision d’expulsion des quatre résidents étrangers a été déposée par leur avocat Alexander Gorsky.