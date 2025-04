Des responsables libanais ont fait état samedi d’un climat « positif » lors de leurs entretiens avec l’émissaire américaine adjointe pour le Moyen-Orient, en visite au Liban, sur fond de violations israéliennes incessantes du cessez-le-feu conclu fin novembre.

Selon la présidence, le président Joseph Aoun et Morgan Ortagus ont abordé dans un « climat constructif » la situation dans le sud du Liban, les travaux du comité international de suivi et le retrait israélien.

Le bureau du Premier ministre Nawaf Salam a lui aussi salué une atmosphère « positive », lors d’un échange centré sur le sud du pays, les « dispositions sécuritaires liées à la cessation des hostilités » et le retrait des troupes israéliennes.

Elle a par ailleurs rencontré le président du Parlement, Nabih Berri avec lequel les discussions ont porté sur les développements sur le terrain liés aux violations et attaques israéliennes contre le Liban, qui causent des victimes quotidiennes, en violation de l’accord de cessez-le-feu et de la résolution 1701 de l’ONU. La discussion a également porté sur les réformes souhaitées à plusieurs niveaux, notamment dans les secteurs financier, économique et administratif.

Le président Berri a fourni à l’envoyé américain une liste de 18 lois de réforme adoptées par le Parlement, qui attend toujours d’autres projets de loi de réforme, notamment ceux sur la restructuration des banques, le secret bancaire et la réforme administrative, en particulier pour le Conseil pour le développement et la reconstruction.

Les trois présidents ont exprimé la nécessité pour l’ennemi de mettre en œuvre l’accord de cessez-le-feu en se retirant complètement du territoire libanais, en libérant les prisonniers et en arrêtant les attaques.

Concernant la frontière terrestre entre le Liban et la Palestine occupée, ils ont rappelé que les négociations sur sa démarcation devraient être menées par l’intermédiaire d’un comité technique militaire ou par navette diplomatique, à l’instar de ce qui s’est passé dans le dossier de la démarcation de la frontière maritime par l’intermédiaire de l’envoyé américain de l’époque, Amos Hochstein.

Il s’agit de la deuxième visite de Mme Ortagus au Liban depuis sa nomination par le président Donald Trump, alors que Israël poursuit des frappes malgré un cessez-le-feu conclu le 27 novembre, et maintient des troupes en plusieurs points du sud du pays.

Les Etats-Unis président un comité de suivi du cessez-le-feu, auquel participe la France. Cet accord a mis fin à plus d’un an d’hostilités, dont deux mois de guerre ouverte entre Israël et le Hezbollah.

Selon les termes de l’accord, le Hezbollah devait repositionner ses forces au nord du fleuve Litani, à quelque 30 kilomètres de la frontière israélienne, et démanteler ses infrastructures militaires restantes dans le sud.

L’armée d’occupation israelienne qui aurait dû pour sa part achever son retrait du Liban depuis le 18 février, maintient des positions dans cinq secteurs « stratégiques ».

Le texte précise que seules les forces libanaises et les Casques bleus doivent être présentes dans le sud du Liban et appelle au désarmement des groupes armés non étatiques.

Le président Aoun et Mme Ortagus ont également évoqué les réformes économiques et la lutte contre la corruption, au lendemain de l’entrée en fonctions du nouveau gouverneur de la Banque centrale, Karim Souaid. Celui-ci s’est engagé à mettre en œuvre des réformes exigées par les créanciers internationaux pour débloquer une aide financière, sur fond de grave crise économique.

Avec le Premier ministre, l’émissaire américaine a discuté de la nécessité de parvenir à un accord avec le Fonds monétaire international (FMI).

Dans la nuit de samedi à dimanche, le correspondant d’al-Manar a rapporté qu’un bulldozer de l’armée d’occupation escorté d’un char s’est infiltré en direction de Bourkat al-Naqar au sud de la localité de Chebaa, dans le secteur oriental de la frontière, où il a procédé a des travaux de creusement et d’édification de barrière.

Il a indiqué qu’un drone a largué une bombe entre les deux localités Taybeh et Roub Talatine et des bombes lumineuses en face de Houla au sud du Liban.

