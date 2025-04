Les médias israéliens ont commenté les pourparlers israélo-turcs en cours en Azerbaïdjan concernant la Syrie, décrivant ce qui se passe là-bas comme « une sorte de division géographique de la Syrie et une tentative de parvenir à une solution entre les deux parties ».

Dans ce contexte, la chaîne 13 a rapporté « qu’Israël a clairement indiqué que tout changement dans le déploiement des forces étrangères en Syrie – en particulier l’établissement de bases turques dans la région de Palmyre – est une ligne rouge et sera considéré comme un changement de donne ». Elle a souligné « qu’Israël ne veut pas se retrouver dans une situation où la Russie sera remplacée par la Turquie dans toutes les questions liées aux opérations israéliennes, et sera obligé de coordonner avec la Turquie et de fournir une notification préalable ».

La chaîne 13 a poursuivi : « La Turquie doit rester dans sa ceinture de sécurité dans le nord de la Syrie et ne doit pas s’approcher de la ligne Damas-Suwayda ».

La chaîne israélienne Channel 13 a indiqué que « la Turquie ne souhaite pas de confrontation avec Israël, mais souhaite plutôt contrôler la Syrie sous la direction d’al-Julani », soulignant qu’il est « dans l’intérêt des deux parties de parvenir à une solution, malgré la rhétorique extrêmement toxique entre elles ».

Une forme de deuxième Sykes-Picot

Dans ce contexte, le membre du Cabinet Eli Cohen a déclaré : « Nous ne cherchons pas une confrontation avec la Turquie, mais nous avons clairement indiqué que l’établissement de bases militaires en Syrie est interdit ». Il a ajouté que « la délégation israélienne aux négociations avec l’Azerbaïdjan cherche à parvenir à un accord et à maintenir le statu quo ».

L’ancien commandant de la marine, Eliezmerom, a déclaré : « Ce que nous voyons ici, c’est qu’Israël et la Turquie semblent être parvenus à un accord sur la partition de la Syrie, une sorte d’accord Sykes-Picot entre nous et la Turquie ».

Il a noté que « la Syrie ne restera pas le même pays, elle restera un pays divisé, et dans une partie de ce pays, les intérêts des Turcs sont présents. Les Kurdes qui se trouvent à l’ouest de l’Euphrate les inquiètent (les Turcs) et ils veulent qu’ils soient à l’est, et non à l’ouest du tout. Je pense donc que c’est important. C’est une sorte d’accord Sykes-Picot conclu ces dernières années entre nous et la Turquie ».

De son côté, la chaîne 12 a observé que « le président turc Recep Tayyip Erdogan veut jouer un rôle dans la nouvelle Syrie, mais qu’il n’a pas l’intention d’occuper un territoire pour l’instant, seulement d’exercer une influence ».

Dans ce contexte, une source israélienne qui a assisté aux pourparlers en Azerbaïdjan a déclaré à Israel News : « Ces pourparlers ont été un premier pas positif, et il est encore trop tôt pour déterminer dans quelle mesure les Turcs répondront aux demandes d’Israël ».

Parallèlement aux discussions, la chaîne israélienne Kan a rapporté que « l’avion israélien transportant la délégation israélienne en Azerbaïdjan pour des entretiens avec des représentants turcs a été contraint de faire un détour après que les Turcs ont refusé de permettre au Boeing 707 de l’armée de l’air israélienne de traverser l’espace aérien turc ».

Elle a souligné que « malgré la présence d’un certain nombre de responsables à bord de l’avion, les Turcs ont persisté dans leur refus de permettre à l’avion de traverser leur espace aérien », qualifiant cette action de geste peu diplomatique ». Elle a ajouté que « cette action a forcé l’avion à traverser le ciel de la Grèce et de la Hongrie au-dessus de la mer Noire ».

Plus tôt dans la journée, le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rapporté que « des pourparlers avec la Turquie avaient lieu en Azerbaïdjan ». Le communiqué indique « qu’une délégation politico-sécuritaire dirigée par le chef du Conseil de sécurité nationale Tzachi Hanegbi, ainsi que de hauts représentants du ministère de la Défense, ont rencontré hier soir une délégation turque parallèle pour discuter de la Syrie et éviter un conflit direct ». Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a également confirmé l’information.

Le président américain Donald Trump a proposé de servir de médiateur entre « Israël » et la Turquie lorsqu’il a rencontré son allié Netanyahu à la Maison Blanche cette semaine, lui disant qu’il pouvait « résoudre n’importe quel problème avec la Turquie tant que je suis raisonnable dans mes exigences », ajoutant : « Nous devons tous être raisonnables ».

Source: Médias