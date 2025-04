Les Brigades al-Qassam, la branche militaire du Hamas, ont revendiqué samedi une opération visant une force des forces spéciales israéliennes dans le quartier de Shoujaiyya, à l’est de la ville de Gaza.

Les Brigades al-Qassam ont déclaré via leur compte Telegram que « leurs combattants ont pu, hier (vendredi), cibler une force spéciale sioniste qui s’était réfugiée à l’intérieur d’une maison avec un certain nombre d’obus RPG et de missiles al-Yassin 105 dans le quartier de Shoujaiyya.

Elles ont ajouté que « ses combattants ont affronté les forces israéliennes en utilisant des mitrailleuses, tuant et blessant plusieurs de leurs membres ».

Un soldat de l’armée israélienne et un policier ont été tués vendredi après-midi lors d’affrontements dans le quartier de Shoujaiyya de la ville de Gaza, ont annoncé l’armée et la police de l’occupation samedi soir.

Les Brigades Al-Qassam ont également publié une vidéo documentant l’opération de tirs qui ont pris pour cible plusieurs soldats et officiers d’occupation à l’est de la ville de Beit Hanoun, au nord de la bande de Gaza. Dans un communiqué, elles ont déclaré : « Dans le prolongement de l’embuscade ‘Briser l’épée’, un certain nombre de soldats et d’officiers ennemis ont été abattus avec le fusil de précision Ghoul dans la rue Al-Awda, à l’est de la ville de Beit Hanoun, au nord de la bande de Gaza ».

Vendredi, les Brigades Qassam ont annoncé avoir mené une opération de sniper ciblant des soldats et des officiers israéliens dans la rue Al-Awda, à l’est de Beit Hanoun, au nord de la bande de Gaza.

Sauvetage de captifs israéliens

Par ailleurs, les Brigades al-Qassam ont diffusé samedi soir des images du sauvetage de captifs israéliens à l’intérieur d’un tunnel bombardé par l’aviation d’occupation israélienne. Elles ont déclaré via leur compte Telegram que « le tunnel d’où les prisonniers ont été sauvés a été bombardé par Israël il y a quelques jours ».

Dans la vidéo, l’on peut voir des membres des Brigades al-Qassam en train de creuser à l’intérieur du tunnel et de parler aux prisonniers israéliens en hébreu, dans le but de les sauver.

La vidéo comprend des images d’un prisonnier soigné après avoir été blessé lors du raid. Il a dit : « Mon corps me fait mal. J’ai du mal à respirer ». Les Brigades al-Qassam ont assuré dans la vidéo qu’ils publieraient ultérieurement les détails de l’opération de sauvetage.

Les Brigades al-Qassam détiennent encore environ 60 prisonniers israéliens, la plupart étant des soldats, et exigent leur libération uniquement si la guerre d’extermination à Gaza est arrêtée et si un accord d’échange des prisonniers est conclu.

Source: Médias