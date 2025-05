Dans une interview accordée à la revue Iqtidar, le secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naim Qassem, a affirmé que » le Hezbollah s’efforcera de relever les défis en poursuivant la résistance comme un projet de libération et en rejetant toutes les formes d’occupation, de colonisation et de normalisation ».

Son Eminence a souligné « l’importance de coopérer avec des partenaires de toute la scène politique, y compris les partis politiques et les sectes, pour revitaliser l’économie du pays, reconstruire ce qui a été détruit par l’ennemi israélien, restituer les fonds des déposants, lutter contre la corruption et les corrompus, et garantir l’état de droit ».

Cheikh Qassem a noté que « la normalisation entre l’entité israélienne et les régimes arabes en particulier vise à éliminer la cause palestinienne, et que le Liban sera la cible de frappes contre sa résistance ».

Par ailleurs , Cheikh Qassem a indiqué : « le Hezbollah est une partie qui jouit de capacités et qui joue un rôle influent sur la scène libanaise, à tous les niveaux avec le mouvement Amal et ses alliés ».

Et de poursuivre : « Notre évaluation de ce que nous avons subi, notre enquête sur certains défauts, sont un devoir et l’expression de notre loyauté aux martyrs, aux blessés, aux prisonniers, aux moujahidines et au public de la résistance . Mais aussi pour en retenir des lecons et des conclusions à l’avenir ».

« Il en résulte de cette évaluation d’assumer les responsabilités en corrigeant ces défauts tout comme il en résulte une révision des politiques et des moyens de travail, des plans et des programmes, a insisté Cheikh Qassem.

Il a souligné : « Il est certain que nous ne poursuivrons pas le même rythme que nous avions suivi dans les domains militaire, politique et culturel » notant que « notre évaluation doit être globale pour la période précedente, afin de construire de nouveaux appuis pour la prochaine période ».

Source: Al-Manar