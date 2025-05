« Une attaque aérienne israélienne a visé le port de Hodeidah, dans l’ouest du Yémen, avec six raids », selon les médias yéménites.

Les médias yéménites ont souligné : « 20 chasseurs ont ciblé le port de Hodeidah ».

Elles ont également rapporté « une agression israélienne qui a visé l’usine de ciment de Bajel dans le district de Bajel, à Hodeidah ».

Les médias yéménites ont souligné que « des blessés ont été transportés vers des hôpitaux, tandis que les équipes de la défense civile intervenaient pour rétablir l’ordre dans le port de Hodeidah ».

À propos de l’usine de ciment Bajel :

L’usine de ciment de Bajel est située à 50 kilomètres au nord-est du port de Hodeidah et à 2,5 kilomètres au sud-ouest de la ville de Bajel, à une altitude de 135 mètres au-dessus du niveau de la mer.

La première ligne a été ouverte en mars 1973, avec une capacité de production de 50 000 tonnes par an. Plus tard, une nouvelle ligne de production d’une capacité de production de 220 000 tonnes par an a été ajoutée et ouverte en 1984.

L’usine a été agrandie par la mise en place d’une nouvelle ligne de production d’une capacité annuelle de 750 000 tonnes, fonctionnant selon la méthode sèche.

En février 2007, la Société a signé un accord de financement et de mise en œuvre de projet avec la société chinoise CMEC.

50 bombes larguées sur le port de Hodeidah

Dans le même contexte, les médias israéliens ont rapporté que « l’armée de l’air israélienne a mené des attaques au Yémen », soulignant que « les frappes ont visaié neuf endroits différents simultanément ».

Les médias israéliens ont également cité une source de sécurité affirmant que « 50 bombes ont été larguées sur le port de Hodeidah ».

Les médias israéliens ont rapporté que « l’attaque contre le Yémen a été coordonnée avec les États-Unis ».

« Israël » en état d’alerte par crainte d’une riposte yéménite

Cependant, la chaîne israélienne Channel 13 a rapporté qu’un responsable de la sécurité israélienne a déclaré : « Nous ne nous attendons pas à ce que notre attaque contre le Yémen mette fin aux tirs de roquettes contre nous » ajoutant que « l’armée de l’air se prépare à poursuivre les tirs de roquettes d’Ansarullah sur Israël »

Pendant ce temps, les médias israéliens ont noté « qu’ Israël est en état d’alerte maximale face à une éventuelle réponse yéménite », affirmant que « les attaques ont pris fin ».

Le journal Israel Hayom a également révélé que le Premier ministre Benjamin Netanyahu, le ministre de la Défense Yisrael Katz, le chef d’état-major Eyal Zamir et le chef du Shas Aryeh Deri « étaient présents au siège du commandement du ministère de la Défense à Tel-Aviv lors de l’attaque contre le Yémen ».

Plus tôt dans la journée, des chasseurs américains et britanniques ont mené sept raids sur le district d’Al-Hazm dans le gouvernorat d’Al-Jawf, au nord-est de Sanaa. Les chasseurs américains ont également lancé trois raids sur la zone d’Al-Sawad dans le district de Sanhan, dans le gouvernorat de Sanaa.

Ces attaques surviennent après que le Yémen a ciblé l’aéroport Ben Gourion dimanche, et après une série d’attaques yéménites contre des sites israéliens et des navires liés à l’entité sioniste dans la mer Rouge en soutien à Gaza. Ces attaques visent à dissuader Sanaa de poursuivre ses opérations, mais le Yémen affirme qu’elle continuera jusqu’à ce que l’agression contre Gaza cesse.

Source: Médias