Les forces armées yéménites ont annoncé mercredi avoir mené des opérations militaires ciblant l’aéroport de Ramon et une cible israélienne vitale en Palestine occupée.

Le porte-parole des forces armées, le général de brigade Yahya Saree, a affirmé que « l’armée de l’air a mené deux opérations militaires. La première cible a été l’aéroport de Ramon, appartenant à l’ennemi israélien, dans la région d’Umm al-Rashrash, dans le sud de la Palestine occupée, à l’aide de deux drones ».

Saree a également noté que « la deuxième opération a été menée contre une cible ennemie sioniste vitale dans la zone occupée de Jaffa à l’aide d’un drone ».

Dans le même contexte, le communiqué des forces armées yéménites a précisé que « les opérations comprenaient également le ciblage du porte-avions américain Truman et d’un certain nombre de ses navires de guerre dans le nord de la mer Rouge, à l’aide d’un missile balistique et d’un certain nombre de drones ».

Dans ce contexte, le général de brigade Saree a affirmé que « l’opération est une réponse à l’agression américaine contre le Yémen et à ses crimes contre le peuple yéménite ».

Il a souligné que « cette opération qualitative a conduit à l’échec d’une attaque aérienne que l’ennemi américain s’apprêtait à mener, et à l’abattage d’un avion américain F-18 en raison de l’état de confusion et de panique qui régnait dans les rangs ennemis pendant l’opération de ciblage ».

Il a également indiqué que « l’opération a conduit le porte-avions américain Truman à s’échapper vers l’extrême nord de la mer Rouge ».

Il a ajouté que l’opération « a été menée avant que l’ennemi américain n’annonce l’arrêt de son agression contre le Yémen« .

Le général de brigade Saree a noté que « les forces armées yéménites n’hésiteront pas à mener des frappes brutales et douloureuses contre l’ennemi américain s’il reprend son agression contre notre pays », affirmant que « nos opérations se poursuivront jusqu’à la fin de l’agression contre Gaza et la levée du siège. Nous resterons fidèles à notre engagement et persévérerons ».

Il a poursuivi que « le peuple yéménite défend la justice, lutte pour l’amour de Dieu et remplit ses devoirs religieux, moraux et humanitaires envers le peuple palestinien opprimé et tous les peuples des nations arabes et islamiques, refusant la soumission et l’asservissement, et ne reculera ni ne se rendra, quelles qu’en soient les répercussions ».

En conclusion , le porte-parole des forces armées yéménites a rassuré le peuple yéménite en affirmant que « les forces armées possèdent les capacités militaires qui leur permettent de répondre de manière appropriée à l’agression israélienne ».

Source: Médias