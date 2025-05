Le président américain Donald Trump a annoncé mardi depuis l’Arabie saoudite « la levée des sanctions américaines contre la Syrie », ajoutant « qu’il a pris cette décision après avoir consulté le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane et le président turc Recep Tayyip Erdogan ».

Dans un discours prononcé mardi au Forum d’investissement saoudo-américain, Trump a déclaré qu’il « ordonnera la levée des sanctions contre la Syrie pour lui donner une chance de grandeur ».

Il a également décrit les sanctions contre la Syrie comme « brutales et invalidantes, et ne remplissant plus une fonction importante », exprimant l’espoir que le nouveau gouvernement syrien parviendrait à « parvenir à la stabilité ».

Trump a ajouté que son administration « a pris les premières mesures pour rétablir des relations normales entre les États-Unis et la Syrie, pour la première fois depuis plus d’une décennie ».

En outre, le président américain a annoncé que « le secrétaire d’État Marco Rubio rencontrerait son homologue syrien, Asaad al-Sheibani, en Turquie cette semaine ».

Al-Shaibani : Nous saluons les déclarations de Trump

Le ministre syrien des Affaires étrangères Al-Shaibani a également salué les déclarations de Trump concernant la levée des sanctions contre la Syrie, ajoutant que « Damas considère cette annonce très positivement ».

Dans des déclarations à l’Agence de presse arabe syrienne (SANA), Al-Shaibani a exprimé la volonté de son pays de « construire une relation avec les États-Unis fondée sur le respect mutuel, la confiance et les intérêts communs ».

Commentant l’annonce de Trump, Al-Shaibani a déclaré : « Ce développement représente un tournant décisif pour le peuple syrien alors que nous nous dirigeons vers un avenir de stabilité, d’autosuffisance et de véritable reconstruction après des années de guerre dévastatrice ».

Il a poursuivi en affirmant que Trump pourrait « parvenir à un accord de paix historique et à une véritable victoire pour les intérêts américains en Syrie ».

Dans un message publié sur la plateforme X, le ministre syrien des Affaires étrangères a remercié l’Arabie saoudite pour ses « efforts visant à soutenir les efforts visant à lever les sanctions contre la Syrie ».

Washington : La levée des sanctions fait suite à des mesures positives prises par les dirigeants syriens

Le département d’État américain a précédemment confirmé que « Trump est sérieux quant à la levée des sanctions contre la Syrie », expliquant que « cette décision fait suite à des mesures positives prises par les dirigeants syriens ».

