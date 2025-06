L’armée d’occupation israélienne a reconnu la mort de 4 militaires et de 5 autres blessés dans une embuscade de la résistance palestinienne à Khan Younes au sud dans la bande de Gaza. Deux des militaires tués sont un sergent-major du commando Maglan, et un sergent-chef de l’unité de génie de combat Yahalom.

Selon les médias israéliens, les soldats sont entrés vers 6h00 du matin dans un bâtiment piégé à la recherche d’éventuels tunnels lorsqu’il a explosé 5 minutes plus tard, provoquant son effondrement. Il a fallu 6 heures pour évacuer les cadavres et les corps des soldats, sous une couverture aérienne et de bombardement d’artillerie.

Des médias palestiniens ont indiqué que des accrochages violents ont eu lieu pendant l’opération d’évacuation.

La radio israélienne a indiqué que les forces israéliennes avaient pris toutes les mesures de précaution nécessaires avant d’investir le bâtiment. Elles y ont dépêché des drones de reconnaissance, des chiens policiers, des bulldozers et des équipements de génies destinés à détecter les engins piégés sans parvenir à le faire.

Le porte-parole de l’armée israélienne, le brigadier général Effie Defrin, a expliqué qu’il n’y avait parfois « pas d’autre choix » que d’entrer dans des bâtiments de la bande de Gaza pour les inspecter.

Qualifiant cette journée de « triste et difficile », le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré que les soldats tombés au combat avaient donné leur vie pour « vaincre le Hamas et à ramener nos otages ».

Dans un premier bilan, l’armée d’occupation avait fait état de 5 morts et 12 blessés avant de le revoir à la baisse.

8 soldats ont été tués en 3 jours, pendant cette semaine en cours, ont rapporté les médias israéliens, selon lesquels cette semaine a été « la plus difficile pour l’armée depuis décembre 2024 ».

Pierres de David sur Chars de Gédéon

Dans la soirée, le porte-parole des Brigades al-Qassam, Abou Obeida, a déclaré que « l’opinion publique ennemie n’a d’autre choix que de forcer ses dirigeants à cesser la guerre ou de se préparer à accueillir d’autres de ses fils dans des cercueils ».

Dans une série de déclarations publiées vendredi soir sur son compte Telegram, Abou Obeida a déclaré : « Les pertes subies par l’occupation aujourd’hui à Khan Younès et à Jabalia sont le prolongement d’une série d’opérations de grande envergure », ajoutant qu’elles «illustrent ce à quoi l’occupation sera confrontée partout.»

Abou Obeida a poursuivi : « Nos moudjahidines, héritiers des prophètes, continueront de jeter les « Pierres de David » sur les « Chars de Gédéon », pour briser ainsi la puissance de l’occupation. »

Pierres de David est le nom accordé par les factions de la résistance palestinienne aux opérations qu’elles lancent contre l’offensive israélienne baptisée quant à elle Chars de Gédéon.

Selon le quotidien israélien Haaretz, depuis la reprise de l’offensive terrestre en mars 2025, 17 militaires israéliens ont péri dans la bande de Gaza. Ce qui porte le bilan à 866 tués depuis le 7 octobre 2023, selon les chiffres officiels.

L’armée d’occupation israélienne a reconnu une grave pénurie de plus de 10 000 soldats, dont environ 6 000 dans les unités de combat,

Les Brigades al-Qods du Jihad islamique ont assuré ce vendredi avoir réalisé une opération conjointe avec les Brigades al-Qassam du Hamas contre un centre de commandement des forces d’occupation dans l’entourage de la salle Kanda au sud est de Khan Younes en le pilonnant au moyen « d’obus de mortier de lourd calibre ».

Les Brigades al-Qods ont aussi indiqué avoir fait exploser deux véhicules militaires à l’aide d’engins hautement explosifs plantés au préalable dans la périphérie de Kaf al-Qarara au nord de Khan Younes, et dans la rue Jemmayzeh dans la localité al-Qarara.

Elles ont diffusé les images d’une opération précédente contre des véhicules militaires infiltrés au nord-ouest de Beit Lahia à l’aide « d’un engin hautement explosif de type Thaqeb ».

Source: Médias