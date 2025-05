La cérémonie de remise des diplômes des étudiants de premier cycle de l’Université Columbia, mardi 20 mai, a été marquée par de vives protestations, les diplômés dénonçant le mépris de l’administration qui pratique la répression systématique des étudiants militants en solidarité avec la Palestine.

Alors que la présidente par intérim Claire Shipman montait sur scène pour prononcer son discours lors de la cérémonie de remise des diplômes, elle a été accueillie par des huées et des cris de colère de la part des étudiants.

Malgré sa tentative de désamorcer les tensions en reconnaissant la « frustration » des étudiants envers l’administration, ses remarques ont été accueillies avec dédain et indifférence.

Il y a deux semaines, elle avait permis au département de police de New York de prendre d’assaut le campus et d’arrêter des dizaines d’étudiants qui organisaient un sit-in à l’intérieur de la bibliothèque en solidarité avec les Palestiniens.

Columbia University Acting President Claire Shipman welcomed to Columbia College’s graduation ceremony with sustained jeers and boos.

Minutes later, students break out in loud chants of « Free Mahmoud »: pic.twitter.com/QJit91wydm

— Prem Thakker (@prem_thakker) May 20, 2025