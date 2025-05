Le chef d’état-major général des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Bagheri, a assuré que les forces de son pays sont en état d’alerte maximale.

À l’issue de sa visite de 48 heures dans la province du Sistan-et-Baloutchistan, au sud-est du pays, au cours de laquelle il a inspecté et évalué de larges sections des forces armées, y compris les Gardiens de la révolution, l’armée et la police, le général Mohammad Bagheri, a affirmé ce jeudi que « les forces armées sont entièrement prêtes et en état d’alerte ».

En visite ce jeudi à la base aérienne et de drones au sud-est du pays, le général Bagheri a salué les nouvelles réalisations dans les domaines de la défense et de la sécurité de la 88e division des forces terrestres de l’armée.

Durant sa visite, trois nouveaux drones à décollage vertical ont été dévoilés, à savoir le Homa, le Dideban et le drone suicide FPV Shahin-1, à la base aérienne et de drones du sud-est de l’armée iranienne.

Précisant que les forces terrestres de l’armée ont accompli des avancées décisives et constructives dans divers domaines de la défense, il a mis l’accent sur l’utilisation de divers types de drones légers, capables de faire face à d’éventuels drones hostiles de même catégorie.

« L’utilisation large de drones légers et de systèmes de lutte contre divers types de drones constitue un domaine dans lequel les forces terrestres de l’armée ont joué un rôle de pionnier, en particulier dans l’emploi de drones manuels, de quadricoptères, et de drones longue portée », a-t-il affirmé.

Le général Bagheri a également mis l’accent sur le rôle des forces armées dans l’instauration d’une dissuasion durable à l’échelle nationale, déclarant que la préparation souhaitée et les capacités élevées des forces armées pour garantir une sécurité permanente constituent le facteur principal de dissuasion face aux convoitises et aux intentions malveillantes de l’ennemi.

« Tous nos efforts doivent être concentrés sur le maintien de la dissuasion, la défense efficace, et l’instauration d’une sécurité durable et d’une stabilité régionale », a insisté le général Bagheri.

« C’est un message clair qui est ainsi adressé aux ennemis : toute agression contre le territoire de la République islamique d’Iran leur coûtera cher sans leur rapporter aucun intérêt », a-t-il souligné.

Pendant sa visite de cette province, le chef d’état-major général iranien a aussi supervisé le projet de construction du mur de séparation à la frontière orientale avec le Pakistan et l’Afghanistan.

