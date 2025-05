Le chef du mouvement Ansarullah, Sayyed Abdel-Malik al-Houthi, a affirmé aujourd’hui, jeudi, que « l’ennemi israélien n’a pas réussi à influencer la situation au Yémen et à le dissuader ».

Dans son discours hebdomadaire sur les derniers développements de l’agression contre la bande de Gaza et les développements régionaux et internationaux, Sayyed Al-Houthi a révélé que le Yémen « a mené des opérations cette semaine avec huit missiles hypersoniques et balistiques et des drones », expliquant que « trois des missiles lancés cette semaine étaient dirigés vers l’aéroport de Ben Gorion ».

Il a souligné que de nombreuses compagnies aériennes « ont prolongé leur suspension de vols vers la Palestine occupée, dans le cadre de l’impact significatif des opérations yéménites ».

Sayyed Al-Houthi a souligné que « les déclarations israéliennes démontrent l’ampleur de l’impact des opérations yéménites et l’incapacité de l’ennemi israélien à dissuader ou à influencer la position yéménite ».

Concernant l’agression israélienne sur les ports de Hodeidah avec 22 raids, Sayyed Al-Houthi a déclaré que l’occupation « a tenté de fournir un moyen de dissuasion pour mettre fin aux opérations yéménites, mais elle a complètement échoué ».

« Le porte-avions américain Truman « est parti avec les stigmates d’un échec avec la perte de trois avions de combat », a confirmé Sayyed Al-Houthi.

La position yéménite ne peut pas être inversée

Dans ce contexte, il a souligné que la position yéménite « est fondée sur la foi, les valeurs et l’éthique, et ne peut jamais être inversée ».

Sayyed Al-Houthi a également souligné que l’escalade de l’occupation « nécessite une escalade dans l’action, le soutien et une attention intensive », expliquant « qu’à ce stade, un état de faiblesse ou de désespoir ne devrait jamais s’insinuer dans l’âme de toute personne qui porte une once d’humanité et de foi ».

Il a expliqué que « la situation à ce stade est plus préoccupante, plus grave et plus dangereuse », exprimant « l’espoir que la participation d’un million de personnes au Yémen demain sera massive et très importante, après l’une des semaines les plus sanglantes et les plus tragiques dans la bande de Gaza ».

Une semaine sanglante à Gaza dans un silence arabe et international

Concernant l’escalade des attaques israéliennes sur la bande de Gaza, Sayyed Al-Houthi a noté que « cette semaine a été sanglante et sombre, avec d’horribles crimes sionistes et des massacres dans la bande de Gaza ».

Il a ajouté : « La bande de Gaza est confrontée à une famine majeure et à une situation extrêmement tragique, un scandale majeur pour la soi-disant communauté internationale et les organisations internationales ».

Il a noté : « L’ennemi intensifie ses crimes et son génocide d’une manière extrêmement odieuse, tandis que la limite officielle pour la plupart des régimes reste la publication de déclarations sans action pratique », à un moment où « nous voyons que les navires appartenant aux États islamiques et arabes sont les plus grands navires qui approvisionnent l’ennemi israélien en nourriture et en marchandises à travers la Méditerranée ».

Sayyed Al-Houthi a indiqué que « les déclarations des régimes arabes et islamiques contiennent des phrases froides et fades appelant les autres à faire quelque chose pour le peuple palestinien, comme si nous étions une Oumma irresponsable ».

Il a souligné que « la Oumma islamique porte une grande responsabilité en soutenant le peuple palestinien dans cette grande, claire et sans précédent injustice ».

Il a noté que « le silence de la Oumma donne à l’ennemi israélien l’occasion de commettre des crimes avec une audace totale et une confiance dans la réaction ».

À cet égard, il a estimé que « l’un des types les plus importants de jihad pour l’amour de Dieu est de travailler à revitaliser la Oumma, à l’éclairer et à lui faire prendre conscience de ses ennemis ».

Il a exprimé « son espoir de voir les manifestations dans les pays arabes et islamiques au même niveau que celles qui ont lieu dans certains pays occidentaux », commentant les positions européennes sur la situation à Gaza : » les positions de certains gouvernements européens ont été au-dessus de la norme, mais elles ne sont pas à la hauteur des crimes israéliens véritablement horribles ».

Il a poursuivi : « Les pays européens doivent cesser d’armer l’ennemi israélien, prendre des décisions décisives et mettre en œuvre de véritables sanctions, et rompre les liens économiques ».

Opérations criminelles à Gaza sans but précis

Dans ce contexte, Sayyed Al-Houthi a estimé que « de nombreux dirigeants ennemis israéliens ont pris conscience que les opérations criminelles sont un échec, malgré la mobilisation qui les accompagne. Aux yeux de nombreux dirigeants ennemis et des principaux criminels sionistes, les opérations criminelles à Gaza sont sans but ».

Il a noté que « l’ennemi israélien compense ses défaites par des crimes, en témoigne le faible moral de ses soldats ». Il a toutefois souligné que « les opérations des moudjahidines à Gaza sont efficaces et influentes, et obligent certains dirigeants ennemis à reconnaître leur réalité faible et fragile ».

Attaques israéliennes continues contre le Liban et la Syrie

Concernant les attaques israéliennes en cours dans la région, Sayyed Al-Houthi a estimé que « les attaques continues de l’occupation contre le Liban sous toutes ses formes visent à empêcher les habitants de retourner dans leurs villages ».

L’incident de Washington est exagéré pour contrer toute opposition au génocide à Gaza

Commentant le meurtre de deux employés de l’ambassade israélienne à Washington, Sayyed al-Houthi a affirmé que « c’est un événement dont l’Amérique cherche à faire le sujet du 21e siècle ».

« Le plus gros problème est de savoir si les réactions américaines et européennes à l’incident de Washington sont mesurées à l’aune de leur position envers le peuple palestinien », a-t-il déclaré.

Il a poursuivi : « Cela démontre à quel point les Américains et les Européens sont éloignés de la justice et comment ils se rangent toujours du côté de l’injustice et de la criminalité ». Il a noté que cet incident « est exagéré et exploité pour contrer toute objection au génocide dans la bande de Gaza ».

Sayyed Al-Houthi a expliqué que « le slogan de l’antisémitisme est la base sur laquelle ils s’appuient pour s’opposer à toute activité populaire ou étudiante appelant à la fin du génocide contre le peuple palestinien ».

Source: Médias