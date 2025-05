Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a qualifié le cinquième cycle de négociations indirectes avec les États-Unis à Rome de « l’un des plus professionnels et des plus complexes », soulignant que « la partie américaine comprend désormais clairement les positions de l’Iran ».

Araqchi a déclaré qu’au cours de ce cycle, « nous avons clarifié les positions de principe de l’Iran sur les questions en cours de négociation », soulignant que « son pays ne renoncerait pas à ses lignes rouges, notamment son droit à l’enrichissement de l’uranium ».

Araqchi a ajouté que « le ministre omanais des Affaires étrangères a présenté des propositions susceptibles de constituer une base solide pour faire progresser les négociations, et nous les examinerons sans prendre d’engagements ».

Le ministre iranien des Affaires étrangères a estimé que « les négociations sont trop complexes pour résoudre les questions en suspens en quelques cycles, ajoutant : « Lors des prochains cycles, nous discuterons de solutions concrètes mais nous n’en sommes pas encore là ».

Il a également indiqué que « le prochain cycle de négociations se tiendra après l’évaluation des propositions du ministre omanais des Affaires étrangères dans les deux capitales ».

À l’issue de la réunion à Rome, le ministre omanais des Affaires étrangères, Badr al-Busaidi, a déclaré que « certains progrès ont été réalisés », précisant « qu’ils n’étaient pas décisifs ».

Al-Busaidi a exprimé l’espoir que « les questions en suspens seront clarifiées dans les prochains jours, permettant ainsi de progresser vers la conclusion d’un accord durable ».

Le cinquième cycle de négociations irano-américaines a duré trois heures et demie.

Les négociations ont marqué le départ de l’envoyé américain Steve Witkoff, soulignant que « la présence continue de la délégation technique américaine est un signe positif ».

Le ministère iranien des Affaires étrangères a indiqué que « le départ de Witkoff était dû à son programme de voyage ».

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, a déclaré que « les négociations techniques se sont déroulées dans une atmosphère professionnelle et sereine ».

Axios a cité une source américaine affirmant que « Witkoff arencontré ce matin à Rome le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, et le directeur du Mossad, David Barnea, afin de coordonner leurs positions.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a annoncé dans un message publié sur la plateforme X avant son départ pour Rome que « zéro arme nucléaire équivaut à un accord, et zéro enrichissement équivaut à aucun accord ».

