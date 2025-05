Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé que « la Russie garantirait sa sécurité nationale quelles que soient les déclarations politiques émises par les États-Unis ou d’autres », faisant référence aux positions du président américain Donald Trump.

Dans une déclaration sur Truth Social, Trump a déclaré : « Ce que le président russe Vladimir Poutine ne réalise pas, c’est que sans moi, de très mauvaises choses seraient arrivées à la Russie, et je le pense exactement. Il joue avec le feu ».

« Que le processus de paix soit en cours ou non, et que le président Trump dise quelque chose ou non, la Russie assurera sa sécurité », a poursuivi Peskov dans une interview à la presse.

Peskov a ajouté que « toute tentative d’utiliser des drones contre le territoire russe sera sanctionnée par de sévères mesures de rétorsion », notant que « Poutine a auparavant clairement mis en garde contre de telles actions ».

Le processus de paix est fragile et l’Allemagne fait face à des critiques

Peskov a également décrit le processus de paix en cours en Ukraine comme « extrêmement fragile », affirmant que « les déclarations du chancelier allemand Friedrich Merz concernant la levée des restrictions sur les livraisons d’armes à Kiev contredisent les efforts de règlement ».

Il a souligné : « Ces déclarations contredisent clairement toute intention de paix et sapent la base des négociations en cours, si elles existent ».

Il a noté « la confusion évidente au sein du gouvernement allemand concernant ces déclarations », expliquant « qu’un ministre a nié qu’elles aient été faites, tandis que Merz est resté ferme sur sa position ».

Critique de la position occidentale sur les attentats en Russie

Peskov a critiqué ce qu’il a décrit comme « le mépris de l’Occident pour les frappes aériennes ciblant les infrastructures civiles en Russie, en particulier dans les régions de Belgorod et de Koursk, déclarant : « Malheureusement, ni les Européens ni les Américains ne veulent prêter directement attention aux attaques de drones ciblant les ambulances et les installations sociales à l’intérieur de nos frontières ».

Dans des déclarations antérieures aujourd’hui, le porte-parole du Kremlin a indiqué que « l’Europe ne poursuit pas une véritable voie vers la paix, mais cherche plutôt à exercer une pression continue sur la Russie pour obtenir des gains ».

Il a expliqué : « Nous ne voyons aucune volonté de la part des Européens d’écouter les préoccupations de la Russie. Ils rêvent toujours d’obtenir quelque chose par la pression, et non par le dialogue ».

Ces déclarations interviennent alors que la guerre en Ukraine connaît une escalade technique, notamment en matière d’attaques de drones, dans un contexte de faiblesse manifeste des efforts de médiation politique.

