Le leader du mouvement de résistance yéménite Ansarullah a affirmé que le régime sioniste n’a d’autre objectif que déplacer la population palestinienne, de détruire la mosquée Al-Aqsa et d’occuper toute la Palestine, et que tous les massacres récents s’inscrivent dans ce contexte.

Abdel Malek Al-Houthi, a commencé son discours, le jeudi 29 mai, en évoquant les derniers développements à Gaza et dans la région.

Évoquant le génocide en cours à Gaza, le leader d’Ansarullah a déclaré : « Quand nous observons les tragédies du peuple palestinien, nous devons savoir que ces problèmes ont une histoire de 77 ans. »

Il a souligné que les agressions israéliennes qui ont couté la vie à neuf enfants d’une médecin palestinienne constituent l’une des tragédies auxquelles le peuple palestinien est confronté.

Il a déclaré : « Israël cible délibérément les déplacés tard dans la nuit et, selon ses convictions, cible principalement les enfants ».

Et Sayed Al-Houthi de souligner : « La mentalité sioniste a un problème avec le peuple palestinien et son existence en territoire palestinien. C’est pourquoi les sionistes s’efforcent d’éliminer la présence palestinienne ».

La distribution de l’aide à Gaza par les USA n’est qu’une tromperie

Dénonçant le nouveau complot américano-israélien, le chef d’Ansarullah a déclaré : « Le plan de distribution de l’aide est une tromperie et un spectacle trompeur, dont le but est de “provoquer la famine” dans la bande de Gaza. »

« Israël tente en effet par ces mesures de rassembler des centaines de milliers de Palestiniens dans des zones très restreintes, afin qu’ils passent leurs jours dans l’attente d’une très petite quantité de nourriture. L’ennemi empêche des milliers de camions transportant de la nourriture d’entrer dans cette zone, nourritures qui sont en train de pourrir », a-t-il averti.

Al-Houthi a considéré le mécanisme de distribution de l’aide comme un spectacle internationalement inacceptable, ajoutant : « Toute partie internationale qui accepte ce mécanisme de distribution – qu’il s’agisse des Nations Unies ou d’autres organisations – reconnaît que, ce faisant, toutes les chartes internationales et des droits de l’homme ont été remis en question. »

Et de poursuivre : « L’usage de la famine dans la bande de Gaza est un crime contre l’humanité. Israël continue ses attaques contre le secteur médical à Gaza, et toutes ces actions visent à déplacer de force le peuple palestinien et à occuper complètement la bande de Gaza. »

‘Israël’ à l’intention de détruire la mosquée Al-Aqsa

Le leader d’Ansarullah a en outre affirmé que « les musulmans doivent évaluer leur situation et être conscients des dangers croissants qui pèsent sur la mosquée Al-Aqsa, car Israël, par ses actions hostiles, ne cherche qu’à détruire et à anéantir cette mosquée. Cependant, Israël ne cache pas cet objectif, mais par contre l’annonce publiquement et prend des mesures pour l’atteindre. »

Sayed Al-Houthi a déclaré que les attaques quotidiennes du régime sioniste contre la mosquée Al-Aqsa visent uniquement à détruire l’identité islamique de cette mosquée, ajoutant que: « Le but des fouilles effectués sous et autour de la mosquée de manière calculée est uniquement pour détruire cette mosquée. »

« Le nombre de tunnels creusés autour de la mosquée a atteint 27, et les sionistes tentent de provoquer son effondrement », a-t-il souligné.

S’agissant de la Cisjordanie occupée, il a dénoncé les agressions israéliennes en cours ainsi que l’intensification de la construction des colonies.

« Le régime sioniste a récemment annoncé son intention de construire plusieurs colonies en Cisjordanie, son objectif étant d’étendre l’occupation dans cette région. »

La mer Rouge est toujours fermée à ‘Israël’

Concernant les opérations de soutien à Gaza par les forces yéménites, il a déclaré : « Cette semaine, nous avons mené plusieurs opérations militaires en tirant 14 missiles hypersoniques et balistiques vers le centre de la Palestine occupée. Les villes occupées de Jaffa, Haïfa, Ashkelon et Umm al-Rashrash en Palestine, ont été ciblées. La mer Rouge reste également fermée à Israël et les navires israéliens n’ont pas le droit de la traverser.»

Source: Avec PressTV