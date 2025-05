Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a exhorté l’ensemble des États membres de l’Union européenne à suspendre l’accord d’association avec ‘Israël’ et à interdire toute exportation d’armes vers les territoires occupés par ‘Israël’.

« Nous ne pouvons pas rester silencieux face aux violations du droit international à Gaza et à la mort de plus de 50 000 personnes », a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité d’une position unifiée à l’échelle européenne.

Sanchez a également dénoncé une politique de deux poids, deux mesures concernant l’Ukraine et Gaza, appelant à une coordination cohérente des positions au sein de l’UE.

Cette déclaration intervient alors que le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, avait déjà annoncé que Madrid suspendait toute vente d’armes à ‘Israël’ et refuserait dorénavant l’entrée dans ses ports de navires transportant des cargaisons d’armement à destination d’Israël.

Albares a qualifié la guerre contre Gaza d’injustifiable, décrivant les actions israéliennes comme créant un véritable cimetière pour la population palestinienne.

« Notre objectif est de mettre fin à la guerre à Gaza, une guerre qui a transformé cette région en un cimetière », a-t-il affirmé.

Il a souligné que les relations entre l’Union européenne et ‘Israël’ doivent impérativement reposer sur le respect des droits humains.

José Manuel Albares a également plaidé pour la suspension immédiate de l’accord d’association entre l’UE et ‘Israël’, tout en appelant à l’adoption de nouvelles mesures, y compris des sanctions ciblées contre des responsables politiques israéliens.

En réaffirmant l’engagement de l’Espagne à mettre fin à ce conflit, le ministre a également appelé tous les États membres de l’ONU à dénoncer le blocus israélien de Gaza, qui entrave l’acheminement de l’aide humanitaire essentielle à la population.

« Il est temps d’agir pour mettre fin aux opérations militaires israéliennes à Gaza. Davantage de pays doivent reconnaître l’État palestinien pour faire avancer une solution politique durable », a indiqué le chef de la diplomatie espagnole.

A rappeler que l’Espagne a accueilli le 25 mai, 20 pays ainsi que des organisations internationales dans le but d’arrêter la guerre à Gaza, qui n’a plus aucun objectif, selon les termes du chef de la diplomatie espagnole.

« Nous devons envisager des sanctions, nous devons tout faire, tout envisager pour mettre fin à cette guerre », a-t-il souligné.

Albares a insisté sur la nécessité que l’aide humanitaire entre à Gaza massivement, sans entrave, de manière neutre, afin que ce ne soit pas ‘Israël’ qui décide qui peut manger et qui ne le peut pas.

Suite aux attaques menées par l’armée d’occupation israélienne à Gaza au cours des dernières 24 heures, 62 Palestiniens sont tombés en martyre et 184 autres blessées, portant le bilan du génocide israélien à au moins 54 249 martyrs, dont une majorité de femmes et d’enfants, et plus de 123 492 blessés.