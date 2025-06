Dans sa première déclaration depuis son accession à la présidence syrienne, le nouveau président syrien par intérim, Ahmad al-Charaa, a accordé une interview au Jewish Journal, journal américain à tendance sioniste.

Au cours de cette interview, il a appelé à la fin de ce qu’il a décrit comme « l’ère des bombardements incessants » et s’est dit ouvert à l’établissement d’un futur partenariat sécuritaire avec Israël, compte tenu de l’existence d’« ennemis communs ».

Concernant les relations avec Israël, al-Charaa a déclaré : « Je serai clair: l’ère des raids incessants doit prendre fin. Aucun pays ne peut prospérer tant que son ciel est empli de peur. Nous avons des ennemis communs et nous pouvons conclure un partenariat sécuritaire avec Israël à l’avenir. »

Selon le Jewish Journal, al-Charaa a exprimé son souhait de revenir à l’accord de désengagement des forces entre la Syrie et Israël, signé après la guerre d’octobre 1973, expliquant que ce retour vise à protéger la communauté druze du plateau du Golan et de Syrie. Il a déclaré : « Les Druzes de Syrie sont des citoyens authentiques et loyaux, et ils méritent d’être protégés. Leur sécurité n’est pas une question de négociation. »

Il a ajouté : « La paix ne se construit pas sur la peur, mais sur le respect mutuel. Nous coopérerons là où il y a une intention sincère et une voie claire vers la coexistence, et nous éviterons toute autre voie. »

Concernant les relations avec les États-Unis, il a évoqué sa rencontre avec le président américain Donald Trump en Arabie saoudite : « Je le considère comme un homme de paix. Nous avons tous deux été attaqués par le même ennemi, et la Syrie a besoin d’un médiateur direct pour relancer le dialogue. Trump est la seule personne capable de corriger le cours des choses dans la région et de rassembler les parties. »

Le Jewish Journal est un journal juif américain basé à Los Angeles et l’un des principaux médias ciblant le public juif aux États-Unis, en particulier sur la côte ouest. La couverture et les articles du journal soutiennent clairement l’occupation et le mouvement sioniste, adoptant des discours officiel israélien, notamment concernant le droit à la « légitime défense », qualifiant la résistance palestinienne de terrorisme et justifiant la politique israélienne de poursuite de la colonisation en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

Source: Média