La guerre entre Israël et l’Iran, entrée vendredi dans son huitième jour, approche du « point de non-retour », a affirmé le président turc Recep Tayyip Erdogan.

« Le génocide à Gaza et le conflit avec l’Iran se dirigent rapidement vers un point de non-retour. Cette folie doit cesser au plus vite », a lancé le dirigeant turc lors d’un forum à Istanbul.

« Il est impératif de retirer les doigts des gâchettes et des boutons avant qu’une catastrophe terrible, susceptible d’affecter notre région ainsi que l’Europe et l’Asie sur des années, ne se produise et provoque davantage de destructions, de sang et de pertes civiles », a poursuivi M. Erdogan.

Le président turc avait également mis en garde plus tôt vendredi contre le risque d’un afflux migratoire en direction de l’Europe en raison des frappes sur l’Iran.

Dénonçant « les atrocités commises depuis des mois » par Israël, le chef de l’Etat turc a jugé que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son gouvernement « ont apposé leurs noms à côté de ceux de tyrans comme Hitler et Pol Pot ».

« Les gens qui font la queue à Gaza pour obtenir de la nourriture, un morceau de pain ou un bol de soupe sont brutalement pris pour cible », a-t-il déclaré après que la Défense civile de Gaza a annoncé que 43 personnes, dont 26 qui attendaient de l’aide, avaient été tuées par l’armée israélienne vendredi.

