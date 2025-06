L’Iran a effectué ce vendredi une deuxième riposte à l’agression israélienne contre le pays, dans le cadre de son opération « Promesse tenue 3 ».

Dans l’après-midi, une salve de 20 à 25 missiles a ciblé plusieurs régions, du nord au sud, en passant par le centre. Les sirènes d’alerte antiaérienne ont aussitôt retenti.

Selon des sources israéliennes, les missiles ont atterri à six endroits différents, notamment la ville de Beersheba, directement touchée par trois missiles et Haïfa qui a été la cible de plusieurs missiles, faisant des 17 blessés, dont deux graves. Des impacts ont été signalés dans plusieurs régions, indiquent ces médias sans précision.

Le maire de Haïfa a déclaré: « Les Iraniens ont frappé deux points stratégiques » de la ville. Sans préciser lesquelles.

La chaîne israélienne Channel 13 a rapporté que des inquiétudes avaient été exprimées concernant la fuite de matières dangereuses suite à cette vague de bombardements iraniens. Sans expliquer les raisons.

Le gouvernement israélien impose un black-out sur les informations qui concernent les sites sensibles touchés par les missiles iraniens.

Le ministre israélien des Communications, Shlomo Karhi, et le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, ont annoncé ce matin une nouvelle décision gouvernementale imposant des restrictions strictes aux médias internationaux opérant en Israël en temps de guerre.

Selon cette décision, toute équipe de médias étrangers souhaitant diffuser depuis des zones de combat ou des sites d’atterrissage de roquettes doit obtenir l’autorisation écrite préalable du censeur militaire, concernant tant la diffusion elle-même que le lieu de diffusion.

Le géant du transport maritime Maersk a décidé de ne plus desservir dans le port de Haïfa en raison de missiles iraniens, ont rapporté des médias israéliens.

17e vague

Le porte-parole de l’opération du Corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré que « la dix-septième vague comprenait un bombardement combiné des missiles à longue portée et très lourds en plus de drones d’attaque et de drones suicides. »

Il a ajouté qu’elle a visé « des sites militaires, des industries militaires et des centres de commandement appartenant à l’entité sioniste, des entreprises soutenant les opérations militaires de l’entité et les bases aériennes Nevatim et Hatzerim ».

Au matin, l’Iran avait lancé une salve qui a visé le parc Gav Yam Negev à Beersheba, situé à côté d’un complexe militaire et de renseignement israélien à Beersheba au sud. Cette zone comprend l’unité de communication informatique, la ville des communications et du renseignement de Tsahal et des succursales d’entreprises telles que Rafael Aerospace Industries et Elbit Systems, spécialisées dans la recherche, le développement et la production d’industries militaires.

Le secrétaire du Cabinet Yossi Fuchs a indiqué que 520 missiles sol-sol ont été tirés sur Israël jusqu’à présent, au 8eme jour.

Le 13 juin, l’entité sioniste a lancé une attaque de grande envergure contre l’Iran, bombardant des sites militaires, nucléaires et civils, et tuant des chefs militaires de l’armée et du CGRI, ainsi que des scientifiques nucléaires.

Source: Divers