Plusieurs manifestations massives ont été organisées dans plusieurs villes iranienne ce « Vendredi de la Colère et de la Victoire », scandant des slogans hostiles à l’ennemi israélien et aux États-Unis, une semaine après l’offensive israélienne contre plusieurs villes iraniennes.

À Téhéran, une foule immense a participé à la prière du vendredi avant de marcher dans une énorme manifestation.

Les participants ont scandé « Mort à l’Amérique ! Mort à Israël ! » et « je sacrifie mon âme pour l’imam Khamenei », selon le correspondant d’al-Manar dans ce pays.

Une manifestation a aussi eu lieu dans la ville sainte de Machhad dans la province de Khorasan à l‘ouest du pays.

Une manifestation à Zahedan capitale de la province de Sistan-et-Baloutchistan.

Dans la ville d’al-Ahwaz dans la province de Khouzestan, au sud-est, des fidèles ont porté des linceuls du martyre pendant la prière de vendredi.

Martyre d’un général

Les médias locaux ont rendu compte du martyre du général de division martyr Mohsen Bagheri, tué lors de la récente agression sioniste. Il était auparavant consul général de la RII dans le gouvernorat de Bassora, en Irak.

Les médias ont rendu compte d’un raid de drone sur un appartement dans le quartier Gicha à Téhéran.

Chamakhani vivant

Les médias iraniens ont rapporté que le conseiller du guide suprême Ali Chamakhani s’est rétabli après avoir été grièvement blessé dans l’attaque perpétrée le 13 juin par l’entité sioniste contre l’Iran.

« Je suis vivant et prêt à sacrifier mon âme. Le jour de la victoire est proche. Dieu a voulu que je reste en vie pour affronter les ennemis. Garder le silence à ce stade est une trahison envers les martyrs. Je dis aux ennemis que jouer avec le feu ne cessera que lorsqu’ils seront vaincus », a-t-il écrit dans un message adressé à l’imam Khamenei.

Arrestation d’agents et d’un espions européen

En outre, les arrestations d’agents à la solde d’Israël se poursuivent.

35 espions travaillant pour le Mossad israélien arrêtés dans les villes de Hamadan et de Sulaymaniyah, selon l’agence iranienne Tasnim.

Les services de renseignement du CGRI à Kohgiluyeh et Boyer-Ahmad, province du sud, ont annoncé l’arrestation d’un ressortissant européen qui était entré en Iran comme touriste au moment de l’attaque sioniste.

Il était chargé de recueillir des informations sur des sites sensibles. Des photographies de ces sites ont été saisies en sa possession. Il résidait également dans une ville iranienne et utilisait une carte SIM iranienne et plusieurs appareils mobiles, selon le communiqué.

A Téhéran, la police métropolitaine a arrêté un agent du Mossad qui envoyait l’emplacement des déploiements de défense aérienne à son responsable du renseignement à l’étranger via WhatsApp.

A Izeh, une ville du Khuzestan, 3 individus qui « diffusaient de fausses informations et semaient la confusion parmi le public en soutenant l’attaque criminelle de l’entité sioniste » ont été arrêtés sur ordre judiciaire.

Dans le Kurdistan, le ministère iranien du Renseignement a pour sa part indiqué avoir saisi une cargaison d’armes et un terroriste séparatiste.

Ces armes, étaient destinées à semer l’insécurité dans les régions du nord-ouest du pays, précise le ministère selon lequel un membre de ce groupe a été arrêté, tandis que les autres ont fui vers la frontière avec le Kurdistan irakien.

« Cette cargaison comprenait notamment cinq fusils d’assaut Kalachnikov, 21 grenades à main, 20 engins explosifs, 22 chargeurs Kalachnikov et environ 2 000 munitions. », selon le ministère iranien.

« Un combat de plusieurs années »

Le Jerusalem Post, citant des responsables israéliens, a rapporté qu’il n’y avait aucune indication que le gouvernement iranien soit en train de perdre le contrôle, mais qu’il semble plutôt resserrer son emprise.

Le ministère iranien de la Défense a réitéré ce vendredi: « Nous avons équipé nos forces armées de tous leurs besoins pour un combat de plusieurs années », d’après l’agence Fars news.

De son côté, le chef d’état-major de l’armée israélienne, le lieutenant-général Eyal Zamir, a déclaré vendredi que les Israéliens devaient se préparer à une « campagne prolongée » contre l’Iran afin « d’éliminer une menace de cette ampleur ».

Depuis l’aube de vendredi dernier, l’Iran est la cible d’agressions israéliennes visant plusieurs régions du pays, notamment des zones résidentielles, des bases militaires et des installations scientifiques et nucléaires, faisant des centaines de morts et de blessés.

Téhéran a riposté par des frappes de missiles balistiques de grande envergure visant des sites militaires et des renseignements israéliens dans les territoires occupés, infligeant de lourdes pertes à l’ennemi.

Ce vendredi, des rapports iraniens ont rapporté que la défense aérienne a été activée dans le centre de Téhéran, et les défenses aériennes ont intercepté des cibles israéliennes à Chiraz, au sud-ouest du pays.

