Donald Trump a réclamé mercredi l’annulation « immédiate » du procès pour corruption du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qu’il a qualifié de « chasse aux sorcières ».

Le président américain n’a pas mâché ses mots pour dénoncer ce qu’il perçoit comme un acharnement judiciaire : « Le procès de Bibi Netanyahou devrait être ANNULÉ IMMÉDIATEMENT », a-t-il écrit en lettres capitales sur sa plateforme.

Trump a qualifié les procédures judiciaires contre le Premier ministre israélien de « chasse aux sorcières ridicule menée contre leur Premier ministre en temps de guerre ».

Il a particulièrement fustigé la nature des accusations, évoquant avec dérision les affaires de cigares et autres cadeaux au cœur du dossier judiciaire.

Dans son message, le président américain a également mis en avant le partenariat étroit qu’il entretenait avec Netanyahu, notamment dans leur opposition commune à l’Iran.

« Bibi et moi avons traversé l’enfer ensemble – nous avons combattu un ennemi ancien et sophistiqué : l’Iran », a-t-il déclaré, qualifiant le dirigeant israélien de « combattant – peut-être le plus grand combattant de l’histoire d’Israël ».

Trump a conclu son intervention en suggérant que les États-Unis pourraient intervenir directement dans cette affaire judiciaire israélienne.

« Les États-Unis ont sauvé Israël, et maintenant ils sauveront aussi Netanyahu », a-t-il affirmé, appelant à ne pas laisser « cette perversion de la justice se poursuivre ».

Le Premier ministre israélien est poursuivi pour corruption, fraude et abus de confiance. Son procès s’est ouvert en mai 2020 mais a été interrompu par la guerre israélienne contre la bande de Gaza. Il a déposé plusieurs demandes de report en invoquant cette guerre.