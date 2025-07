L’envoyé américain pour la Syrie, Tom Barrack, dirigera le jeudi 23 juillet une réunion avec de hauts responsables israéliens et syriens, a rapporté mardi Axios, citant des sources anonymes.

On ignore où se tiendra cette rencontre, mais elle devrait se concentrer sur les dispositifs de sécurité dans le sud de la Syrie ainsi que sur le renforcement de la coordination et de la communication, selon le média US.

Rappelons que le président américain Donald Trump a signé, le 1er juillet, un décret présidentiel levant le programme de sanctions contre la Syrie « afin de soutenir la voie du pays vers la normalisation avec ‘Israël’.