Le commandant de la Force aérospatiale du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) a promis que ses forces resteraient fermement engagées sur la voie de la Résistance face à l’oppression hégémonique des puissances mondiales arrogantes.

« Les forces armées iraniennes, en particulier le CGRI et sa Force aérospatiale, se considèrent comme les porte-drapeaux de ce mouvement et s’efforceront toujours de défendre et de porter haut ce drapeau », a déclaré le général de brigade Majid Moussavi lors d’une interview télévisée mardi 22 juillet.

Il a souligné que cette ferme volonté de la Force aérospatiale découlait du large soutien de la nation à la cause de la Résistance.

« La grande nation iranienne, que nous servons, est l’épine dorsale de cette voie », a-t-il précisé.

De même, le général Moussavi a décrit le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, comme la seule autorité capable de définir le haut niveau de respect que la nation mérite : « Seul le Leader peut véritablement définir le statut et la dignité du peuple, car elle (la nation) a toujours été attentive à ses ordres et directives. »

Il a présenté l’Ayatollah Khamenei comme l’héritier légitime de l’héritage de la Révolution islamique de 1979, que la Forces aérospatiale s’efforcera de préserver en mobilisant toutes les ressources dont elle dispose.

« Jusqu’au dernier souffle et tant que le sang coule dans les veines, nous assumerons cette grande responsabilité de protéger la Révolution islamique », a-t-il déclaré, soulignant que la Force voyait la Révolution sous un angle « civilisationnel ».

Plus loin dans ses propos, le commandant iranien a rendu hommage à son prédécesseur, le général de brigade Amir-Ali Hajizadeh, tombé en martyre lors d’une attaque israélienne non provoquée contre la République islamique d’Iran en juin, ainsi qu’au général de brigade Hassan Tehrani Moghaddam, qui a apporté une contribution indispensable au renforcement de la capacité aérospatiale du pays.

Les forces armées iraniennes, dont la Force aérospatiale, ont lancé au moins 22 phases de contre-offensives à l’agression israélienne, ciblant de nombreux sites militaires, industriels et de renseignement israéliens stratégiques.

Les frappes de représailles, qui ont déployé des centaines de missiles balistiques et de drones, ont contraint le régime israélien à demander un cessez-le-feu seulement 12 jours après le début de la guerre, malgré un soutien militaire et de renseignement américain sans précédent tout au long de l’agression.

En conclusion, le général Moussavi a mis l’accent sur la responsabilité de ceux qui ont pris en charge la défense du pays après le martyre de figures aussi dévouées que M. Hajizadeh.

Leur héritage de « courage et de djihad » reste vivant dans les opérations du CGRI, a-t-il indiqué, ajoutant : « Ceux qui poursuivent cette voie portent une grande mission sur leurs épaules. »

Source: Avec PressTV