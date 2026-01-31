Nouvelles agressions israéliennes contre le Liban: un martyr et deux blessés

Ce soir, l’aviation d’occupation israélienne a lancé une série de raids violents sur Wadi Azza et à proximité des villages d’Al-Zahrani, au Liban-sud.

Notre correspondant a expliqué que « ces raids ont fait au moins deux blessés, précisant qu’ils ont visé un rassemblement d’entretien d’excavatrices dans la zone de Daoudia, à proximité de Zahrani au sud du Liban ».

Plus tôt dans la journée, le ministère libanais de la Santé a annoncé « qu’un citoyen a été tué lors d’un raid israélien dans le sud du Liban ».

Dans la journée, notre correspondant a rapporté que « des drones ennemis ont attaqué, ciblant la région d’Al-Asi, dans la ville de Siddiqin, au sud du Liban ».

Le Centre des opérations d’urgence de santé publique du ministère de la Santé publique a publié un communiqué annonçant que «le raid de l’ennemi israélien sur la ville de Siddiqin, dans le district de Tyr, a entraîné le martyre d’un citoyen.

Les avions militaires ennemis ont lancé environ treize raids visant l’exposition de bulldozers et de machines appartenant à la famille Diab dans la zone d’Al-Dawoudiyah dans la région d’Al-Zahrani, ce qui a entraîné sa destruction et la destruction des véhicules.

Les raids ont également entraîné la chute de deux blessés et la fermeture de la route menant d’Al-Dawoudiyah à Al-Marwaniyah.

Des bulldozers travaillaient pour ouvrir la route tandis que des ambulances se précipitaient pour transporter les blessés vers les hôpitaux de la région. Les raids ont causé des pertes et des dégâts aux habitations environnantes.

Notre correspondant a rapporté vendredi matin qu’« un avion israélien a largué une bombe assourdissante près de la zone des chalets dans le quartier ouest de la ville de tentes au sud du Liban ».

Il a également rapporté que « l’artillerie ennemie israélienne a tiré un certain nombre d’obus légers sur la région de Jabal Kahil, dans la ville de Maroun al-Ras, au sud du Liban ».

Un char Merkava et deux véhicules militaires de l’armée ennemie ont pénétré jeudi soir vers l’est de la ville frontalière de Yaron, et se sont positionnés près d’une des maisons qu’ils avaient précédemment bombardées.

Immédiatement, une patrouille conjointe de l’armée libanaise et des forces de la FINUL s’est dirigée vers la zone d’incursion au milieu d’un vol intense d’avions de reconnaissance sionistes dans la zone. Cela a été précédé par l’artillerie ennemie visant les abords de la ville de Yaroun avec deux obus d’artillerie, et au même moment une opération de ratissage à la mitrailleuse a été enregistrée depuis le site de Bayad Blida vers le centre de la ville.

Source : Al-Manar