Sondage : 73 % des Américains pensent que Trump ne se soucie pas des problèmes du pays

Un nouveau sondage CNN révèle qu’un nombre record de 73 % des adultes américains estiment que le président Donald Trump « n’a pas accordé suffisamment d’attention aux problèmes les plus importants du pays ».

Cette situation survient dans un contexte de pessimisme croissant quant à une guerre avec l’Iran, d’une stagnation économique persistante et d’un mécontentement généralisé face à l’approche de Trump pour relever ces défis.

Environ deux tiers des Américains estiment que les politiques de Trump « ont aggravé la situation économique » et que « ses décisions militaires en Iran ont nui aux États-Unis ».

Environ les trois quarts d’entre eux affirment que le président « ne comprend pas les problèmes auxquels les citoyens américains ordinaires sont confrontés dans leur vie quotidienne ».

Bien que la cote de popularité de Trump soit faible sur un certain nombre de sujets testés, il obtient ses scores les plus bas sur trois questions interdépendantes : « Seulement 28 % approuvent sa gestion de la situation en Iran, 25 % concernant l’inflation et 21 % concernant les prix de l’essence, avec d’importants foyers de mécontentement même parmi ses partisans. »

Trump n’a jamais obtenu de bons scores dans les sondages d’opinion en tant que personne comprenant les préoccupations et les problèmes des citoyens américains ordinaires ; dans le dernier sondage, seulement 27 % estimaient que cette description s’appliquait à lui, tandis qu’environ deux tiers des participants pensent qu’il ne plaçait pas l’intérêt du pays au-dessus de ses gains personnels.

Ces chiffres témoignent d’un scepticisme généralisé à l’égard des projets d’envergure destinés à marquer de leur empreinte la carrière de Trump dans la capitale américaine.

Source : Médias