Ambassadeur d’Iran en Russie : Larijani a discuté des relations bilatérales et des questions régionales avec Poutine

Le Kremlin a annoncé vendredi soir que « le président russe Vladimir Poutine a rencontré le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani ».

L’ambassadeur iranien en Russie, Kazem Jalali, a déclaré que « Larijani avait discuté des relations bilatérales avec Poutine ainsi que d’importantes questions régionales et internationales » ».

Des sources chargées de surveiller les compagnies aériennes ont rapporté « qu’un avion du gouvernement iranien a atterri à l’aéroport de Moscou hier soir, jeudi ».

Cette visite éclair intervient à la lumière des menaces proférées par le président américain Donald Trump contre l’Iran depuis fin 2025, dont la dernière en date de vendredi, affirmant : « Nous espérons que l’Iran s’assiéra à la table des négociations », menaçant une flotte se dirigeant vers l’Iran « plus grande que celle envoyée au Venezuela ».

Source : Médias