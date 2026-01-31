Shamkhani : La priorité absolue de Téhéran est la dissuasion et nous supervisons entièrement le plan de l’ennemi

Le représentant du Guide de la Révolution islamique iranienne au Conseil de Défense, Ali Shamkhani, a déclaré dans une déclaration exclusive à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que « la priorité absolue du pays au stade actuel est la pleine préparation à dissuader toute menace, tandis que toutes les autres considérations viennent en second lieu ».

Shamkhani a souligné : « Notre message est clair. Tout mouvement qui reflète une intention hostile de la part de l’ennemi entraînera une réponse proportionnée, efficace et dissuasive, y compris des frappes dirigées en profondeur vers l’entité sioniste. »

Il a également souligné que l’Iran « ne limite pas la géographie de la confrontation à la seule mer et s’est préparé à des scénarios plus larges et plus développés ».

Shamkhani a averti que « l’expansion inévitable de la guerre, pour inclure les pays de la région, doit aujourd’hui être une source de préoccupation commune pour toutes les parties », soulignant que « les expériences antérieures ont prouvé que toute guerre dans cette géographie ne reste pas limitée et que toute étincelle peut se transformer en un incendie généralisé qui échappera rapidement au contrôle de ses premiers planificateurs ».

Il a également souligné que « l’expansion de la présence militaire dans le Golfe et la mer d’Oman ne signifie pas nécessairement la supériorité», notant que « cette région est notre maison, et nous connaissons sa géographie, ses capacités et ses éléments de défense globale plus que toute puissance étrangère, et sur la base de cette connaissance, nous avons formulé notre doctrine défensive et offensive».

Shamkhani a annoncé que l’Iran « a estimé le plan d’opérations de l’ennemi et en assure la supervision totale », soulignant que « les frappes seront dirigées au moment opportun sur les points d’étranglement de ce plan ».

Il a conclu en affirmant que « la République islamique d’Iran, si nécessaire, recourra à des options plus fondamentales et plus efficaces pour défendre sa sécurité nationale et son intégrité territoriale », tenant pour responsable « la partie qui se croit capable de briser la volonté du peuple iranien par une démonstration de force militaire de toute conséquence ou résultat ».

Shamkhani a affirmé plus tôt que « toute action militaire américaine, quel que soit son début et son niveau, est considérée comme le début d’une guerre et que la réponse sera immédiate », indiquant que « parler d’une frappe limitée contre l’Iran est une illusion ».

