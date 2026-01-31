Guterres met en garde contre un « effondrement financier imminent » de l’ONU

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a mis en garde, le vendredi 30 janvier, contre un « effondrement financier imminent » de l’organisation, dans un courrier aux Etats membres consulté par l’AFP.

Il appelle notamment tous les pays à « honorer pleinement et dans les délais leurs obligations de payement » ou à « revoir en profondeur (les) règles financières » de l’organisation.

Hostiles au multilatéralisme défendu par l’ONU, les Etats-Unis ont réduit ces derniers mois à la fois leurs financements à certaines agences onusienne et refusé ou retardé certains payements obligatoires.

« Des décisions de ne pas honorer des contributions obligatoires finançant une part significative du budget ordinaire approuvé ont désormais été officiellement annoncées », déplore Antonio Guterres.

Ces trous par rapport au budget voté obligent régulièrement l’organisation à geler des embauches, retarder des payements ou couper dans ses missions.

« La trajectoire actuelle n’est pas tenable. Elle expose l’organisation à un risque financier structurel et impose un choix brutal : soit les Etats membres acceptent de revoir en profondeur nos règles financières, soit ils doivent accepter la perspective très réelle d’un effondrement financier », écrit Antonio Guterres.