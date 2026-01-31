L’armée US aurait informé un État arabe d’une attaque imminente de Trump contre l’Iran

Un article publié vendredi par DropSite News indique que de hauts responsables militaires américains ont informé un allié clé du Moyen-Orient que le président Donald Trump pourrait lancer une attaque contre l’Iran au plus vite, peut-être même ce week-end, dans le cadre d’une opération visant vraisemblablement à paralyser le pouvoir en place en République islamique.

Selon cet article, l’administration Trump envisage des frappes ciblant des installations nucléaires et de missiles balistiques, ainsi que d’autres cibles militaires en Iran.

Cependant, un ancien haut responsable du renseignement américain, actuellement conseiller informel de Trump, a déclaré au site US: « Il ne s’agit pas du programme nucléaire ni du programme de missiles. Il s’agit d’un changement de régime.»

Ce même responsable a déclaré que les stratèges militaires de l’administration Trump espèrent qu’une frappe contre le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) incitera les Iraniens à descendre dans la rue et portera ainsi un coup fatal au gouvernement.

Il a ajouté que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui cherche depuis longtemps à pousser les États-Unis à une confrontation directe avec l’Iran, « espère une attaque » et assure Trump qu’Israël « peut contribuer à l’établissement d’un nouveau gouvernement pro-occidental ».

Dans le Bureau ovale, Trump a déclaré vendredi aux journalistes que les États-Unis disposaient d’« une importante flotte – appelez-la comme vous voulez – se dirigeant actuellement vers l’Iran ». Il a ajouté que ce déploiement était « plus important qu’au Venezuela », faisant référence aux renforts qui ont précédé l’invasion américaine de ce pays au début du mois pour renverser son président, Nicolás Maduro.

DropSite News a cité deux hauts responsables du renseignement d’un pays arabe non identifié, disant avoir reçu des informations indiquant qu’une attaque américaine pourrait survenir « très prochainement », peut-être dès dimanche.

Menaces iraniennes

Cependant, le général de brigade Mohammad Akraminia, porte-parole de l’armée iranienne, a déclaré jeudi lors d’une interview à la télévision iranienne que « si les Américains commettent une telle erreur d’appréciation, les choses ne se dérouleront pas comme Trump l’imagine : une opération éclair suivie d’un tweet deux heures plus tard annonçant la fin des hostilités ».

Et de prévenir: « le champ d’action de la guerre s’étendra à toute la région d’Israël aux pays abritant des bases militaires américaines, tous seront à portée de nos missiles et drones ».

Le New York Times a rapporté que des responsables américains et européens avaient présenté trois exigences aux Iraniens lors des négociations : l’arrêt définitif de l’enrichissement d’uranium et l’élimination des stocks existants ; des restrictions sur la portée et le nombre de missiles balistiques ; et un arrêt du soutien à tous les groupes alliés au Moyen-Orient, notamment le Hamas, le Hezbollah et les Houthis au Yémen.

Le journal US a noté que « le plus frappant dans ces exigences est l’absence totale de toute mention de la protection des manifestants ».

À l’inverse, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré vendredi que Téhéran « accueille favorablement les négociations qui garantissent le droit de l’Iran à des activités nucléaires pacifiques », mais ne négociera pas « sur ses armes conventionnelles, y compris les missiles ».

Et d’ajouter: « Nous ne pouvons pas prendre ce risque ».

Il a souligné que « l’Iran n’acceptera aucun accord qui suspende l’enrichissement d’uranium sur son territoire, vu qu’il s’agit d’un droit garanti par le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) ».

Et M.Araghchi de renchérir: « Nous ne voulons pas entamer des négociations vouées à l’échec, qui serviraient ensuite de prétexte à une nouvelle guerre ».