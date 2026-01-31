Washington approuve la vente de 30 hélicoptères d’attaque à ‘Israël’

Le gouvernement américain a annoncé, le vendredi 30 janvier, avoir validé deux ventes d’armement majeures à ‘Israël’ et à l’Arabie saoudite, pour un montant total supérieur à 12 milliards de dollars.

Selon un communiqué du département d’État, Washington a approuvé la vente à ‘Israël’ de 30 hélicoptères d’attaque AH-64 Apache pour une valeur estimée à 3,8 milliards de dollars.

« Les États-Unis sont attachés à la sécurité d’Israël », indique le texte, estimant qu’il est « essentiel pour les intérêts nationaux américains d’aider Israël à développer et à maintenir une capacité de défense robuste et opérationnelle ».

Cette transaction intervient dans un contexte de tensions régionales opposant les Etats-Unis à l’Iran.

Le paquet comprend également une vente conjointe de véhicules tactiques légers d’une valeur de 1,8 milliard de dollars.

Les États-Unis fournissent chaque année à Israël des milliards de dollars de matériel militaire, principalement sous forme d’aide plutôt que de ventes.

Depuis le lancement de sa guerre genocidaire contre Gaza le 7 octobre 2023, ‘Israël’ a tué au moins 71 667 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants.

Les hélicoptères Apache sont considérés comme un pilier des capacités offensives et de soutien aérien rapproché de l’armée d’occupation israélienne.

Dans le même temps, l’administration américaine a donné son feu vert à la vente de 730 missiles de défense antiaérienne Patriot à l’Arabie saoudite, pour un montant estimé à 9 milliards de dollars. Les systèmes Patriot, produits par l’industriel américain Lockheed Martin, sont susceptibles d’intercepter des missiles balistiques et de croisière.