Iran : L’Ayatollah Khamenei brave les menaces US et participe en personne à la commémoration de la victoire de la Révolution islamique

Les célébrations du 47e anniversaire de la victoire de la Révolution islamique en Iran ont débuté, ce samedi 31 janvier, en présence de l’ayatollah Sayed Ali Khamenei au mausolée de l’Imam Khomeiny.

Cette participation du numéro un iranien requiert une importance vu qu’elle intervient dans un contexte de menaces de mort américaines proférées contre l’Ayatollah Khamenei.

En ce début de cette commémoration et des Dix Jours de l’Aube, le Guide suprême de la Révolution s’est donc rendu, ce samedi matin au mausolée de l’Imam Khomeiny, où il a récité la Fatiha en hommage au fondateur de la République islamique.

L’Ayatollah Khamenei a également accompli des prières au mausolée de l’Imam Khomeini demandant à Dieu Tout-Puissant d’élever l’âme de ce grand et vaillant Imam, ainsi que les âmes des martyrs de la Révolution.

Pour sa part, le président iranien Massoud Pezeshkian et les membres du gouvernement ont renouvelé leur allégeance envers le fondateur de la Révolution islamique, l’Imam Khomeiny, à ​​son mausolée à Téhéran.

Lors de cette cérémonie, le président Pezeshkian a déclaré : « Nous sommes contraints de suivre la voie de la justice afin de faire barrage à ceux qui complotent contre le peuple iranien, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. » Il a ajouté qu’il est du devoir des autorités « d’écouter la voix des manifestants et de répondre à leurs préoccupations légitimes ».

Et d’ajouter: « les événements récents ont démontré que « les ennemis, notamment le régime sioniste et ses soutiens occidentaux, s’efforcent constamment d’inciter à la discorde, de semer la division et de fragmenter l’Iran ».

« Le régime sioniste et ses alliés occidentaux ont tenté, en instrumentalisant les revendications sociales, de transformer les manifestations en actes de violence, d’assassinats et de destruction de biens publics – des actions qui n’ont leur place dans aucune tradition de protestation civile », a-t-il souligné.

Le président iranien a également appelé à l’unité sous la direction du Guide suprême de la Révolution islamique et de la République islamique, l’ayatollah Ali Khamenei, insistant sur le fait que « la vigilance des dirigeants et la loyauté du peuple ont toujours déjoué les complots de division ».