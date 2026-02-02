Manifestation à Istanbul contre la politique américaine envers l’Iran

Une manifestation s’est tenue Dimanche à Istanbul, en Turquie, pour condamner la politique américaine envers l’Iran.

L’agence Anadolu a rapporté que la manifestation avait été organisée en réponse à un appel de la Plateforme de Résistance Mondiale à se rassembler devant le consulat américain à Istanbul. Les manifestants ont scandé des slogans contre les États-Unis et Israël.

Dans un communiqué de presse publié au nom des manifestants, Birol Birgin, membre de la Plateforme de Résistance Mondiale, a déclaré que la politique américaine envers l’Iran aggravait les conflits et les différends existants dans la région.

M. Birgin a ajouté que la politique agressive des États-Unis envers l’Iran n’était rien d’autre que la continuation du bain de sang en Irak et en Palestine.

Il a appelé les populations de la région à ne pas rester silencieuses face à la politique impérialiste américaine.

Source : Agence