Washington Post : Clash entre Trump et Hegseth à Camp David autour de la crise des munitions, des missiles et de la guerre avec l’Iran

Le Washington Post a révélé que le président américain Donald Trump a eu un affrontement vif et une confrontation tendue avec le chef du Pentagone, Pete Hegseth, lors d’une réunion tenue à la résidence de Camp David la semaine dernière.

Selon le Washington Post, qui cite deux sources, cet affrontement s’est produit sur fond d’inquiétudes croissantes concernant la pénurie aiguë des stocks de munitions et de missiles d’interception utilisés dans la guerre avec l’Iran.

D’après le journal, la colère et la frustration de Trump ont atteint leur paroxysme au cours de la réunion : il a exigé des explications de Hegseth sur ce qu’il a considéré comme une tromperie à son égard quant à la taille réelle de la crise des munitions, qui menace désormais de restreindre les options militaires dont disposent les États-Unis face à l’Iran.

Le Washington Post a également révélé, citant des responsables américains, que le mécontentement du président Donald Trump envers le secrétaire à la Guerre Hegseth s’est intensifié ces derniers jours en raison des développements de la guerre avec l’Iran.

D’après le quotidien US, Hegseth figurait parmi les plus ardents partisans de l’option militaire contre l’Iran au sein de l’administration américaine, ayant convaincu Trump qu’une opération militaire constituerait une « victoire relativement rapide et facile ».

Le journal ajoute que la frustration de Trump s’est ensuite accrue à mesure que les opérations militaires se poursuivaient et que des défis sur le terrain émergeaient, en particulier face aux craintes liées à l’épuisement des stocks de munitions américains, ce qui a provoqué des tensions au sein de l’administration sur la gestion de la guerre.

Par ailleurs, l’agence Reuters a rapporté, d’après des sources informées, que l’armée américaine a épuisé la majeure partie de son stock de missiles à longue portée et de haute précision au cours de la guerre menée contre l’Iran depuis cinq mois, y compris les systèmes de missiles tactiques de l’armée et les missiles de frappe de précision.

Les mêmes sources ont précisé que le Commandement central américain (CENTCOM) a utilisé la quasi-totalité de son stock de ces missiles avant de se réapprovisionner auprès d’autres zones militaires, alors que les inquiétudes persistent quant à la capacité de production et aux chaînes d’approvisionnement à suivre le rythme de consommation.

Source : Médias