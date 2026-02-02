Hezbollah répond à des propos attribués au chef de la délégation libanaise su sein du Mécanisme

Le Hezbollah par la voix du chef de son département des médias, le député Ibrahim al-Moussawi, a commenté des propos attribués par certains médias libanais au chef de la délégation libanaise au sein du comité du Mécanisme l’ambassadeur Simon Karam :

« Certains journaux libanais ont fait état d’une nouvelle proposition en préparation par l’ambassadeur Simon Karam, chef de la délégation libanaise auprès du Comité du « Mécanisme ». Cette proposition établirait un lien entre les mesures prises par l’ennemi et la mise en œuvre de la deuxième phase du plan de désarmement au Liban.

Par ailleurs, d’autres déclarations qui lui sont attribuées révèlent son rôle dans les négociations avec l’ennemi sioniste, au détriment des résistants libanais.

À la lumière de ces déclarations et des propos tenus par l’ambassadeur Karam lors de rencontres politiques et médiatiques, nous tenons à souligner les points suivants :

Premièrement, le mandat du Comité du Mécanisme, conformément à l’accord du 27 novembre 2024, est purement technique. Son objectif est de garantir la mise en œuvre des dispositions spécifiques de l’accord, lesquelles se limitent à la zone située au sud du fleuve Litani. Toute extension de ces propositions, qui faciliterait l’ingérence de l’ennemi israélien dans des zones non couvertes par l’accord, constitue un dépassement du mandat du Comité et de ses membres et est donc catégoriquement rejetée et condamnée.

Deuxièmement : Les propos insinuants de l’ambassadeur Karam, visant à semer le doute sur la coopération du Hezbollah avec l’armée dans la zone située au sud du fleuve Litani, contredisent les déclarations du président de la République, ainsi que les communiqués officiels du commandement de l’armée libanaise et des forces de la FINUL, qui ont affirmé à maintes reprises la coopération du Hezbollah et son engagement envers le texte de l’accord.

De plus, l’adoption par l’ambassadeur Karam des affirmations et du récit mensonger de l’ennemi sioniste, fondés sur son identification précise du lieu où se trouvait Sayyed Hassan Nasrallah (le martyr suprême) et sur sa version des faits concernant l’assassinat, témoigne de son manque de discernement et de son incapacité à comprendre les faits et les circonstances.

Troisièmement : Nous réaffirmons que la nomination d’un diplomate civil à la tête de la délégation libanaise auprès du Comité du Mécanisme constitue une seconde erreur, non moins grave que la décision de restreindre la fourniture d’armes au Hezbollah, compte tenu de l’occupation sioniste persistante du territoire libanais et des attaques quotidiennes qu’elle mène contre la souveraineté, le peuple et la nation. »

Source : Al-Manar