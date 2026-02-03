« Israël » mène une « guerre silencieuse » en Cisjordanie (UNRWA)

L’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a lancé un avertissement alarmant sur l’escalade de la violence israélienne en Cisjordanie occupée, la qualifiant de « guerre silencieuse » qui a largement échappé à l’attention internationale alors que celle-ci reste focalisée sur Gaza.

Dans un message publié sur X, dimanche 1er février, le commissaire général de l’UNRWA, Philippe Lazzarini, a souligné l’ampleur sans précédent de cette violence, qui comprend une intensification des massacres, des démolitions de maisons perpétrés par les forces et les colons israéliens. Il a également mentionné les déplacements forcés des Palestiniens sur fond de l’expansion des colonies de peuplement.

Depuis octobre 2023, plus de 1 000 Palestiniens ont été tués dans le territoire occupé, dont près d’un quart, soit environ 250, étaient des enfants, selon l’UNRWA.

M. Lazzarini a averti que les communautés palestiniennes continuent de subir des intimidations quotidiennes et la destruction de leurs moyens de subsistance en toute impunité.

« Les attaques des colons israéliens se poursuivent sans relâche, tandis que les communautés palestiniennes sont constamment intimidées, déracinées de leurs terres et leurs moyens de subsistance détruits », a-t-il déclaré, dénonçant une culture d’impunité qui a permis à de tels agissements de perdurer.

Des dizaines de milliers de Palestiniens restent déplacés à la suite de l’opération israélienne dite du « Mur de fer », le plus important déplacement de population depuis 1967, leurs maisons étant systématiquement démolies pour empêcher les familles de rentrer chez elles.

« Tandis que l’attention internationale reste focalisée sur Gaza, le mépris du droit international humanitaire en Cisjordanie est devenu de plus en plus fréquent », a fait remarquer M. Lazzarini.

Les attaques de colons ont atteint des niveaux records : le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) a recensé 1 420 incidents pour la seule année 2024, soit une forte augmentation par rapport aux années précédentes.

Ces attaques, qui font des victimes ou causent des dégâts matériels, sont souvent perpétrées avec l’acquiescement, voire la participation, des forces militaires israéliennes.

Au moins 47 communautés palestiniennes ont été déplacées de force depuis octobre 2023 en raison d’une combinaison de violences perpétrées par les colons, de restrictions d’accès et de terreur psychologique.

Source : Avec PressTV