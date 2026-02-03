La Chine remplace le pétrole vénézuélien par le pétrole iranien

Deux sources proches du dossier ont indiqué à Reuters lundi que des raffineries chinoises indépendantes ont commencé à acheter du pétrole brut lourd iranien à prix réduits afin de compenser la baisse des exportations de pétrole vénézuélien vers la Chine.

Ces sources ont expliqué que le prélèvement de pétrole iranien sur les stocks permet de compenser la forte diminution des approvisionnements vénézuéliens vers le premier importateur mondial de pétrole brut, suite à une baisse des exportations depuis la mi-décembre.

Le rapport indique que les exportations de pétrole vénézuélien vers la Chine ont chuté de manière significative après que le président américain Donald Trump a imposé un blocus aux navires visés par les sanctions.

Les sources ont également déclaré que Washington a chargé les sociétés de négoce internationales Vitol et Trafigura de vendre jusqu’à 50 millions de barils de pétrole vénézuélien, tandis que la compagnie pétrolière d’État PetroChina s’abstient d’en acheter le temps d’évaluer les échanges contrôlés par les États-Unis.

Le rapport note que les raffineries chinoises indépendantes, qui étaient les principaux acheteurs de pétrole vénézuélien, achètent désormais du pétrole brut lourd iranien stocké dans des réservoirs douaniers en Chine et sur des pétroliers.

Des négociants ont ajouté que ces raffineries non étatiques privilégient l’achat de pétrole sous sanctions en raison des remises importantes, plutôt que les cargaisons de pétrole vénézuélien commercialisées par Vitol ou Trafigura, ou les bruts lourds canadiens.

Deux sources ont révélé que les remises sur le brut lourd iranien ont atteint environ 12 dollars le baril par rapport au Brent sur l’Intercontinental Exchange, ce qui en fait l’alternative la plus avantageuse.

Elles ont également indiqué que le brut russe Urals, une autre alternative, se négocie avec une remise de 11 à 12 dollars le baril par rapport au Brent pour une livraison en Chine en mars.

