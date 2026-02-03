L’Iran a changé sa doctrine militaire (Mousawi)

Le chef d’état-major des forces armées iraniennes, le général de division Abdolrahim Mousawi, a révélé que son pays a changé sa doctrine militaire et affirmé qu’en cas d’attaque contre l’Iran, « aucun Américain ne sera à l’abri et les flammes de la région consumeront l’Amérique et ses alliés ».

Lors d’une visite d’inspection nocturne de l’état de préparation de certaines unités militaires, Mousawi a déclaré : « Notre riposte en cas de conflit sera rapide, décisive et déjouera les calculs des États-Unis », ajoutant que le monde découvrira un nouveau visage d’un Iran puissant.

Il a souligné que les forces armées iraniennes surveillent de près les mouvements et « ne feront jamais preuve de négligence face à nos ennemis », indiquant que la riposte est une option et que « toute erreur de l’ennemi entraînera une réponse immédiate ».

Concernant la menace d’un blocus naval, Mousawi a exhorté ceux qui le propose à revoir leurs connaissances en géographie et en géopolitique, insistant sur le fait qu’« un Iran fort et étendu est un pays qui ne peut être assiégé ».

Concernant la doctrine des forces armées, Mousawi a annoncé un passage d’une doctrine défensive à une doctrine offensive, « fondée sur une approche opérationnelle rapide et de grande envergure, avec l’adoption de stratégies militaires asymétriques et puissantes ».

Il a souligné que l’Iran est entièrement concentré sur la victoire et « n’est pas intimidé par des menaces vaines ni par l’arrogance superficielle de l’ennemi ».

Ces déclarations interviennent dans un contexte de discussions persistantes suite au renforcement militaire américain dans la région, notamment le déploiement de porte-avions, et aux menaces d’agression continues contre l’Iran proférées par le président américain Donald Trump.

Source : Médias