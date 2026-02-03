Blocage de l’aide à Gaza : 2 Franco-Israéliennes visées par des mandats d’amener en France pour « complicité de génocide »

Deux militantes franco-israéliennes soupçonnées d’avoir participé à des actions de blocage de l’aide humanitaire à Gaza sont visées par des mandats d’amener de la justice française dans le cadre d’une enquête pour « complicité de génocide », a-t-on appris lundi de source judiciaire.

Ces mandats d’amener ont été délivrés fin juillet 2025 contre l’avocate Nili Kupfer-Naouri de l’association Israël Is Forever et Rachel Touitou de l’organisation Tsav 9, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte à Paris, a-t-on appris de même source, confirmant une information du quotidien Le Monde.

Les faits, qualifiés de « complicité de génocide », se sont produits entre le 1er janvier et le 26 novembre 2024, ainsi qu’en mai 2025, lorsque des camions transportant de l’aide humanitaire à destination des Gazaouis ont été bloqués, notamment aux postes frontières de Nitzana et de Kerem Shalom.

Les deux militantes sont également soupçonnées de « provocation publique et directe » au génocide, en appelant à empêcher « le ravitaillement des Gazaouis » et en les « déshumanisant ».

« C’est la première fois qu’une juridiction nationale se prononce sur des faits de complicité de génocide à travers le blocage de l’aide humanitaire », a réagi auprès de l’AFP Me Clémence Bectarte qui défend les organisations palestiniennes de défense des droits humains PCHR (Palestinian Center for Human Rights), Al-Haq et Al-Mezan, parties civiles dans cette information judiciaire.

« Une étape juridique cruciale vient d’être franchie », ont déclaré de leur côté ces trois associations dans un communiqué commun avec Nidal, Union juive française pour la paix et Urgence Palestine.

« Il s’agit là d’étapes importantes vers la fin de l’impunité totale israélienne pour des crimes internationaux commis par des personnes ayant la double nationalité ».

« Si manifester pacifiquement avec un drapeau israélien contre le fait qu’une organisation terroriste s’empare de l’aide humanitaire, la détourne et la revende au prix fort aux Gazaouis est un crime – alors pas besoin de regarder les Mollahs de haut, la France c’est l’Iran ! Je me battrai toujours pour défendre la vérité, mon peuple et mon pays », a réagi Mme Touitou sur son compte X, indiquant à l’AFP qu’elle ne souhaitait pas commenter davantage.

« Je souhaite bien du courage à la justice française pour persuader les autorités israéliennes qu’un génocide à Gaza a été commis », a ajouté son avocat Gilles-William Goldnadel, précisant que sa cliente se trouvait en Israël mais qu’elle risquait désormais d’être arrêtée si elle se rendait en France.

Sollicitée par l’AFP, Mme Kupfer-Naouri n’a pas répondu dans l’immédiat.

Source : AFP