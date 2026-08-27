Un navire touché par un « projectile inconnu » dans le détroit d’Ormuz (agence maritime britannique)

Un navire a été touché par un « projectile inconnu » qui a provoqué un incendie à bord, a annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi l’agence maritime britannique, UKMTO.

Le navire « a été touché par un projectile inconnu qui a provoqué un incendie à bord, qui a depuis été éteint », a indiqué cette source, précisant que l’équipage était sain et sauf.

La nationalité et le sens de circulation de ce navire n’ont pas été précisés.

Des navires transitant par le détroit d’Ormuz sont régulièrement pris pour cible depuis le déclenchement le 28 février d’une offensive israélo-américaine contre l’Iran.

La République islamique revendique depuis le contrôle de cette voie stratégique.

Source : AFP