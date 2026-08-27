La guerre contre l’Iran épuise l’arsenal de Washington et inquiète ses alliés en Asie

Selon un article du Washington Post, la consommation massive de munitions américaines au Moyen-Orient suscite une inquiétude croissante chez les alliés asiatiques et perturbe également les responsables du Pentagone en charge de la région indopacifique, qui craignent qu’une guerre prolongée avec l’Iran ne compromette la capacité des États-Unis à faire face à un éventuel conflit avec la Chine.

Selon un responsable américain qui s’est confié au journal, plus de 30 navires qui devaient être déployés dans l’océan Pacifique ont été détournés vers le Moyen-Orient pendant la guerre.

Le responsable a ajouté : « Il est clair qu’ils paient un lourd tribut, notamment en ce qui concerne les forces navales. »

Les inquiétudes concernant la diminution des stocks surviennent au moment où les États-Unis ont annulé un exercice de débarquement amphibie avec la Corée du Sud qui devait avoir lieu en septembre prochain, invoquant le fardeau qu’une guerre en Iran imposerait aux forces américaines.

Livraisons d’armes retardées

Le journal a cité un responsable taïwanais, pays militairement soutenu par les États-Unis, qui a déclaré que son pays s’attendait à des « retards importants » dans la livraison des missiles Patriot en raison de l’épuisement des stocks, après que le Pentagone a utilisé la majeure partie de son stock de missiles intercepteurs au Moyen-Orient.

D’après les propos d’un diplomate asiatique cités par le Washington Post, le Japon a reçu un avertissement du Pentagone concernant la possibilité de retards dans les livraisons d’armements, notamment de missiles de croisière Tomahawk.

D’après le Washington Post, les analystes estimaient que les États-Unis avaient déjà consommé la majeure partie de leur stock de missiles intercepteurs Patriot et THAAD disponibles avant la guerre contre l’Iran, et qu’il ne restait plus qu’un millier de missiles environ, selon les chiffres publiés par un centre d’études stratégiques.

Le journal a indiqué que le Pentagone avait fait pression sur les entreprises du secteur de la défense pour qu’elles accélèrent considérablement la production d’armes et avait attribué à Lockheed Martin un contrat de 58,6 milliards de dollars pour tripler la production de missiles intercepteurs Patriot d’ici 2030.

Source : Médias