Israël envisage d’expulser les responsables britanniques du centre de coordination de Gaza

Le Financial Times a rapporté jeudi qu’Israël envisageait d’expulser les responsables britanniques, et peut-être d’autres responsables européens, du centre de coordination dirigé par les États-Unis pour la bande de Gaza après la guerre.

Le journal, citant des sources bien informées, a indiqué que le gouvernement israélien avait discuté ces dernières semaines du retrait du Royaume-Uni du Centre international de soutien à Gaza, le quartier général international établi pour surveiller le cessez-le-feu négocié par les États-Unis entre Israël et le Mouvement de résistance islamique (Hamas).

Ces événements surviennent après qu’Israël a déjà expulsé des représentants de l’Espagne pour cause de « partialité anti-israélienne », et des représentants des Pays-Bas en réponse à la décision de ces derniers de boycotter les produits des colonies israéliennes.

Le journal Haaretz a rapporté que le ministre des Affaires étrangères, Gideon Saar, a annoncé que l’expulsion des délégués néerlandais du centre de coordination était une réponse aux « mesures anti-israéliennes prises par le gouvernement néerlandais ».

Le ministre israélien des Affaires étrangères a déclaré que Tel-Aviv « ne permettra pas qu’une action soit entreprise contre elle sans riposte ».

La colère israélienne envers Londres découle du durcissement de la position du Premier ministre britannique Andy Burnham et de sa menace d’imposer une interdiction sur les produits des colonies, ainsi que de la signature par la Grande-Bretagne, l’Allemagne et l’Italie d’une lettre commune condamnant la création du projet de colonie « E1 » près de Jérusalem occupée.

En réponse aux remarques du ministre britannique des Affaires étrangères, Ed Miliband, concernant la « solution à deux États », Saar l’a attaqué, appelant la Grande-Bretagne à ne pas « donner de leçons au peuple juif ».

Le Financial Times a cité une source proche du dossier affirmant qu’Israël avait fait un exemple de l’Espagne et des Pays-Bas, et qu’il était donc naturel de s’attendre à des représailles contre Londres.

Le « Centre de coordination civilo-militaire » a été créé par le Commandement central des États-Unis (CENTCOM). Son siège se trouve à Kiryat Gat, dans le sud d’Israël. Il a ouvert ses portes le 21 octobre 2025, avec pour objectif de superviser la mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu de Charm el-Cheikh dans la bande de Gaza, conformément au plan global proposé par le président américain Donald Trump pour mettre fin au conflit dans cette bande de Gaza.

Source : Médias