Wall Street Journal : Six vedettes militaires iraniennes ont approché un pétrolier américain dans le détroit d’Ormuz l’ordonnant de s’arrêter.

Le Wall Street Journal, citant une société de sécurité maritime, a rapporté que « des vedettes iraniennes se sont approchées d’un pétrolier américain dans le détroit d’Ormuz tôt mardi matin et lui ont ordonné de s’arrêter ». Cette manœuvre provocatrice intervient alors que Washington renforce sa présence militaire dans la région en prévision d’une possible frappe contre l’Iran.

Vanguard Tech, une société de sécurité maritime, a indiqué à ses clients que « six vedettes iraniennes armées de canons de calibre 50 se sont approchées du pétrolier à son entrée dans cette voie maritime stratégique et lui ont ordonné de couper ses moteurs et de se préparer à un arraisonnement. Le pétrolier a cependant accéléré et a ensuite été escorté par un navire de guerre américain ».

Le Wall Street Journal -citant des responsables américains- a affirme que « les vedettes iraniennes se sont éloignées du pétrolier après avoir été escortées par un navire de guerre américain ».

Selon l’agence de presse iranienne Farsnews , « aucun incident de sécurité n’a été signalé dans le détroit d’Ormuz. Un navire est entré dans les eaux territoriales iraniennes sans autorisation légale ; il a été averti et a quitté les eaux iraniennes immédiatement après avoir reçu l’avertissement ».

