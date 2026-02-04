Libye : Saif al-Islam Kadhafi tué dans une embuscade près de Zintan

Saif al-Islam, fils du défunt dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, a été tué dans une embuscade tendue à son convoi près de la ville de Zintan.

Abdallah Othman, conseiller politique de Saif al-Islam Kadhafi, a annoncé son décès mardi, précisant que les auteurs de l’attaque étaient inconnus.

Selon Othman, Kadhafi a été victime d’une embuscade près de Zintan à la suite d’un affrontement armé entre un groupe armé et son service de sécurité.

Othman a expliqué que « quatre hommes armés ont pris d’assaut la résidence de Saif Kadhafi après avoir désactivé les caméras de sécurité et l’ont tué ».

Saif al-Islam était l’un des fils les plus en vue du défunt dirigeant libyen Mouammar Kadhafi. Il s’est imposé sur la scène politique libyenne après la chute du régime de son père et s’était présenté officiellement à l’élection présidentielle de 2021, qui a été annulée à la dernière minute.

