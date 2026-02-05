Araghchi, commentant les déclarations de Merz : L’Allemagne est devenue un moteur du déclin de l’Europe

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a critiqué la politique actuelle de l’Allemagne envers l’Iran, affirmant que Berlin, autrefois moteur du progrès européen, est désormais un moteur de son déclin.

Cette critique fait suite à une publication du chancelier allemand Friedrich Merz, dans laquelle ce dernier menaçait d’imposer de nouvelles sanctions à l’Iran.

Sur la plateforme « X », M. Araghchi a déclaré que la « troïka » européenne s’est retirée des négociations nucléaires sous la pression de l’Allemagne et s’oriente vers la réimposition de sanctions onusiennes contre l’Iran, soulignant que ce même individu plaide maintenant pour la reprise de ces mêmes négociations.

Concernant l’agression américano-israélienne contre l’Iran, M. Araghchi a insisté sur la position négative de l’Allemagne, indiquant que l’Iran a toujours souhaité des relations fortes et constructives avec Berlin.

Il a ajouté que la politique de Merz en tant que représentant de l’Allemagne sur la scène internationale est « regrettable », et a exprimé l’espoir que l’Allemagne soit à nouveau dirigée par une direction politique plus sage, plus responsable et plus honorable.

Le chancelier allemand Friedrich Merz avait menacé d’imposer de nouvelles sanctions à l’Iran, sous prétexte qu’il était nécessaire que « l’Iran mette fin aux violences contre son peuple » et abandonne son « programme nucléaire militaire ».